Monaco-Olimpia Milano oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: dove vederla, programma, streaming

L’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo stasera per il trentesimo turno di Eurolega. I biancorossi scendono in campo oggi mercoledì 20 marzo alla Salle Gaston Medecin di Montecarlo – inizio del match alle ore 19.00 – contro i francesi del Monaco nel match valido per la trentesima giornata della regular season 2023-2024.

Milano è all’ennesima ultima spiaggia della sua stagione europea, con la sconfitta in casa del Baskonia settimana scorsa che ha ricacciato i biancorossi nell’incubo di un’eliminazione ormai a un passo. Se si aggiunge anche il brutto ko subito in campionato con il Venezia è chiaro che la squadra di Messina sta vivendo l’ennesimo momento difficile della sua stagione.

Di contro, il Monaco è terzo in classifica, ha perso solo tre match in casa e può puntare su diverse armi offensive, partendo dall’ex Mike James da 19,3 punti e 5,1 assist a partita, ma anche contro un Elie Okobo da 11 punti a partita, un Jordan Loyd da 10,3 punti, così come Alpha Diallo.

Palla a due che verrà alzata alla Salle Gaston Medecin di Montecarlo alle ore 19.00. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

