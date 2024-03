Civitanova-Trento, Champions League volley: orario ritorno semifinale, tv, streaming

Giovedì 21 marzo (ore 20.30), si gioca Civitanova-Trento, scoppiettante derby azzurro valido per il ritorno delle semifinale della CEV Champions League 2023-2024 di volley maschile. I ragazzi di Fabio Soli hanno un grande vantaggio dopo aver vinto 3-1 la gara d’andata, ai dolomitici basterà infatti conquistare due set contro la squadra guidata da Gianlorenzo Blengini per staccare il pass per l’ultimo atto.

Entrambe le squadre arrivano a questa sfida decisiva con il piglio giusto, con Trento che ha archiviato il discorso Modena nei quarti di finale e Civitanova che invece ha riaperto la sfida contro Monza. I marchigiani hanno dimostrato di non mollare mai, e anche quando si sono ritrovati spalle al muro, hanno sempre saputo reagire e tornare in carreggiata. Il vantaggio dei dolomitici è sicuramente molto importante, e anche la differenza che si è vista in stagione sembrerebbe far pendere l’ago della bilancia per gli ospiti, ma Ivan Zaytsev (tornato a giocare da opposto domenica e fattore quasi decisivo) e compagni non sono mai domi. Ci sono tutti gli ingredienti per scrivere un altro capitolo della pallavolo tricolore a livello europeo, in una semifinale di ritorno davvero imperdibile.

Civitanova-Trento non avrà una copertura televisiva in chiaro. La partita sarà visibile in streaming su DAZN, mentre OA Sport vi offrirà la Diretta live testuale dell’evento. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di questa sfida valida per il ritorno della semifinale della Champions League 2023-2024 di volley maschile.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 21 marzo

Ore 20.30 Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova

PROGRAMMA TRENTO-CIVITANOVA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.