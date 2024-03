Dove vedere in tv Magnesi-Rikiishi: programma Mondiale Silver WBC, orario, streaming

Michael Magnesi affronterà Masanori Rikiishi al PalaRomboli di Colleferro (in provincia di Roma) nella serata di venerdì 22 marzo. Il pugile laziale metterà in palio la cintura WBC Silver dei pesi super piuma in un incontro che potrebbe dare la svolta alla sua carriera: se il 29enne dovesse riuscire a sconfiggere il giapponese, infatti, si guadagnerebbe la possibilità di fronteggiare lo statunitense O’Shaquie Foster nel match che metterà in palio il titolo mondiale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Magnesi-Rikiishi, Mondiale Silver WBC dei pesi superpiuma. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD, in diretta streaming su Rai Play, in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MAGNESI-RIKIISHI

Venerdì 22 marzo

Ore 23.00 circa Mondiale Silvers WBC pesi superpiuma: Michael Magnesi vs Masaoni Rikiishi – Diretta tv su RaiSportHD

In precedenza, a partire dalle ore 20.00:

Piuma femminile: Vittanza Bellusci

Superleggeri: Metonyekpon vs Petrov

Mosca: Rizzieri vs Jintchardze

Massimi: Carbotti vs Galvan

Superleggeri: Palmero vs Di Bella

Medi: Carbotti vs Migrauli

Massimi: Carbotti vs Izoria

Cruiser: Damiani vs Capone

Welter: Mazzulla vs Gitan

PROGRAMMA MAGNESI-RIKIISHI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 22.00, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play dalle ore 22.00, gratis.

Diretta Live testuale: OA Sport.