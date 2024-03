LIVE Strade Bianche femminile 2024 in DIRETTA: l’Italia punta su Longo Borghini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della Strade Bianche femminile 2024. Sulle strade sterrate che si inerpicano nello spettacolare scenario delle colline senesi sarà spettacolo assicurato con un parterre di partecipanti di assoluto spessore. Partenza ufficiale alle 9.40 con il cielo che dovrebbe tornare sereno dopo giorni di pioggia intensa.

Pioggia che ha reso ancor più arduo il terreno che le cicliste dovranno superare, con i tratti di sterrato che presenteranno strati di fanghiglia in cui le protagoniste dovranno destreggiarsi senza incorrere a spiacevoli inconvenienti. Favorite d’obbligo le rappresentanti del Team SD Worx che hanno trionfato nelle ultime due edizioni. Si tratta dell’olandese Demi Vollering e della belga Lotte Kopecky, quest’ultima recente trionfatrice nell’UAE Women Tour. Principali outsiders le olandesi Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) e Marianne Vos (Jumbo-Visma), la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon-SRAM Racing), la spagnola Mavi Garcia (Liv Racing) e la danese Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ-Suez).

In grado di giocarsi le proprie carte l’azzurra Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek). La vincitrice del 2017 conosce perfettamente le insidie dello sterrato senese, e proverà a tener duro nell’arco dei 137 km complessivi. Numerosa la truppa di italiane al via, con Barbara Guarischi (Team SD Worx) e Letizia Borghesi (ED Education Cannondale) che se in grado di reggere i ritmi delle favorite potrebbero puntare qualche fiches verso l’arrivo di Piazza del Campo. Ricordiamo che la gara femminile prevede 12 settori di sterrato per un totale di 40 km. I primi 50 km di corsa sono uguali tanto al maschile che al femminile, come peraltro il circuito conclusivo.

La Strade Bianche femminile 2024 inizierà alle 9.40. Sarà possibile seguire l'evento in diretta TV su Eurosport e Raisport, ed in streaming su Eurosport.it e Raiplay.