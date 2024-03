LIVE Sci di fondo, 20 km Lahti 2024 in DIRETTA: l’Italia si attende riscontri dai giovani

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live delle 20 chilometri a tecnica classica con partenza a intervalli da Lahti, cattedrale dello sci di fondo.

La località finnica evoca sempre buoni ricordi al fondo italiano, ultimo dei quali l’oro ai Mondiali del 2017 nella sprint a skating a opera di Federico Pellegrino. Oggi sarà molto difficile ambire a un piazzamento sul podio, parlando di settore maschile, impossibile come sempre negli ultimi 15 anni la missione per le ragazze. Una delle due “cartucce” buone era la team sprint in classico, disputata ieri, dove l’Italia si è piazzata in un’ottima e realistica 6ª posizione con Pellegrino-Barp. Entrambi sono i nomi di punta del Bel Paese anche oggi, e proveranno ad avvicinare la top 10. Ricordiamo che il valdostano si è piazzato 7° nell’ultima distance disputata, a Minneapolis, finendo a 4″ dal podio. In gara per l’Italia anche Simone Daprà e Paolo Ventura.

I favoriti sono, chiaramente, i norvegesi. Se nell’ultima gara in terra USA abbiamo avuto il “botto” di Schumacher, una competizione a skating su 10 chilometri, sarà molto difficile assistere a qualcosa di simile e i norvegesi con ogni probabilità torneranno ad occupare tutte le prime posizioni. Ricapitoliamo i nomi del team norvegese, ancora a contingente ridotto: Johannes Høesflot Klæbo; Paal Golberg; Erik Valnes; Henrik Dœnnestad; Martin Lœwstrøm Nyenget; Harald Østberg Amundsen (vincitore della Sfera di Cristallo) e l’esordiente in Coppa del mondo, classe ’01 Martin Kirkenberg Mœrk, su cui c’è molta curiosità.

Gara femminile che ha niente da dire in termini di Coppa del Mondo, ma c’è un bagliore di speranza per la svedese Ebba Andersson di riaprire la Coppa di specialità distance. La campionessa mondiale in carica insegue a 261 punti di distacco Jessie Diggins, ma avrà a disposizione tre gare su quattro in tecnica classica. Se riuscirà a ritrovare la forma di inizio stagione e di conseguenza a imporsi almeno nelle tre in alternato, potrà forse regalarci un finale di stagione con qualcosa in palio. Per l’Italia, presenza quest’oggi solo per Caterina Ganz, che proverà a ottenere il 4° piazzamento di stagione in top 20.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live delle 20 chilometri in tecnica classica da Lahti (FIN), con le donne al via alle 9:00 e gli uomini alle 12:00!