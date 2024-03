LIVE Strade Bianche 2024 in DIRETTA: Pogacar favorito, l’Italia spera in Bagioli, Rota e Bettiol

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della Strade Bianche 2024, corsa in linea programmata nei dintorni di Siena (Italia). E’ arrivato il momento della “Classica del Nord più a Sud d’Europa”, giunta alla sua 18ma edizione. Uno dei più grandi appuntamenti dei primi mesi della stagione si è rinnovato per l’occasione, con un percorso rivisitato e allungato che renderà ancor più spettacolare e imprevedibile la competizione di oggi.

Rispetto al passato, i tratti in sterrato, caratteristica tipica della corsa senese, sono aumentati: nei 215 km da percorrere, saranno 15 i settori sulla peculiare creta che gli atleti dovranno affrontare. Dopo un inizio tutto sommato fattibile, la difficoltà aumenterà nella parte centrale del tracciato. La differenza si potrà fare soprattutto verso la fine della corsa, quando i ciclisti entreranno nel durissimo circuito finale, in cui sono presenti le asperità di Montaperti, Colle Pinzuto e Le Tolfe, tre tratti in sterrato con picchi da oltre il 15%.

Parterre ricco di stelle quello che sarà al via della prova odierna. Il favorito per la vittoria è gioco forza Tadej Pogacar, già vincitore della Strade Bianche nel 2022. Lo sloveno della UAE Emirates se la dovrà vedere principalmente con il detentore della corsa Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorius). Gli italiani proveranno a ritagliarsi un ruolo da protagonista: gli azzurri con più credenziali sono Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alberto Bettiol (EF Education-Easy Post) e Lorenzo Rota (Intermaché-Wanty)

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della Strade Bianche 2024, corsa in linea programmata nei dintorni di Siena (Italia), il cui via è programmato alle ore 11.15. Non perdetevi neanche un minuto della Strade Bianche 2024 con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!