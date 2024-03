LIVE Slavia Praga-Milan, Europa League 2024 in DIRETTA: si parte dal doppio vantaggio dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Slavia Praga-Milan, Europa League 2024 in DIRETTA, si parte dal largo vantaggio rossonero.

Il Milan affronta una sfida cruciale per il proprio destino in Europa a Praga. Sotto la guida di Pioli, la squadra rossonera sarà ospite dell’Eden Aréna, dove si svolgerà il match di ritorno degli ottavi di finale della UEFA Europa League contro lo Slavia Praga.

Nell’incontro d’andata disputato a San Siro la settimana scorsa, il Milan ha ottenuto una vittoria per 4-2, un risultato che consente loro di avanzare al prossimo turno anche perdendo per non più di un gol di differenza. Tuttavia, se al termine dei regolamentari lo Slavia Praga dovesse prevalere con un margine di due gol, la partita si prolungherebbe ai tempi supplementari.

Data: 14/03/2024

Orario: 18.45

Probabili formazioni

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1) – Stanek; Vicek, Holes, Zima, Boril; Masopust, Dorley; Doudera, Provod, Zmrzly; Chytil.

MILAN (4-2-3-1) – Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud

