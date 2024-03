LIVE Baskonia-Olimpia Milano 88-73, Eurolega basket 2024 in DIRETTA: l’Armani cade in Spagna

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.16 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.15 Arriva una brutta sconfitta per l’Olimpia Milano di coach Ettore Messina che vede ora nuovamente assottigliarsi le speranze di accedere ai play-in di Eurolega.

SIRENA FINALE!

88-73 Hall chiude la serata con una tripla.

88-70 Piazzato di Howard.

84-67 Tripla di Hall.

84-64 Liberi di Mirotic. 2’00” sul cronometro.

84-62 Tripla di Howard.

81-62 Mirotic da tre, l’ex Barcellona sta tenendo alta la bandiera.

Non entra il libero aggiuntivo, 3’51” al termine.

81-59 Canestro con fallo subìto di Kotsar, è uscita anzitempo dal campo la squadra di Ettore Messina.

79-59 Tripla di Mirotic.

79-56 Sedekerskis allunga per il Baskonia con 6’00” da giocare.

76-56 Piazzato di Sedekerskis.

74-56 Un libero di Napier, 7’35” da giocare.

74-55 Liberi di Moneke, partita ormai compromessa per Milano che ora dovrà cercare di contenere lo scarto.

72-55 Tripla di Marinkovic.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

69-55 Hines porta Milano a -14.

69-53 Tripla di Moneke, ri-allunga il Baskonia.

66-53 Tripla di Moneke.

63-53 Dentro il libero aggiuntivo.

62-53 Penetrazione di Moneke che trova canestro e fallo.

60-53 HALL DA TRE!

60-50 Tripla di Costello, 2’40” per chiudere il terzo quarto.

52-44 Shields in penetrazione, 4’58” da giocare nel terzo quarto.

50-42 Liberi di Howard, 7’09” da giocare nel terzo quarto.

48-42 TRIPLA di Napier, parziale Olimpia che torna sul -6.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.13 19-18 e 29-16 i parziali di un primo tempo che il Baskonia chiude con un pesante +14. Servirà un’altra Olimpia Milano nella ripresa per pensare di poter uscire dal campo con una vittoria. A tra poco per il racconto degli ultimi due quarti.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

48-34 Tripla di Howard, 56″ da giocare nel primo tempo.

45-34 Piazzato di Mirotic.

41-30 Schiacciata a due mani di Voigtmann, 2’32” per chiudere il primo tempo.

Non entra il libero supplementare.

41-28 Marinkovic trova il canestro e il fallo di Mirotic.

39-28 Marinkovic da tre.

36-28 Tripla di Costello.

33-28 Voigtmann lavora bene in post basso.

33-26 SHAVON SHIELDS! Il 31 prova a caricarsi Milano sulle spalle, 4’58” sul cronometro, 1-3 i fali.

33-23 Liberi di Moneke.

31-23 Tripla di Shields per interrompere l’emorragìa.

31-20 Tripla di Costello, ora c’è solo il Baskonia in campo.

28-20 Moneke porta gli spagnoli sul +9 a 7’19” dalla fine del primo tempo.

26-20 Ancora Howardm tripla del portoricano che firma un parziale di 7-0 Baskonia.

23-20 Piazzato di Howard dall’angolo.

21-20 Liberi di Howard.

19-20 Lo si appoggia al vetro e porta avanti Milano per la prima volta in partita.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

19-18 Shields riporta Milano a -1.

19-16 MIROTIC! L’ex Barcellona risponde dall’arco.

19-13 Tripla di Marinkovic che vale il massimo vantaggio spagnolo.

14-13 Penetrazione di McIntyre.

12-13 NAPIER DA TRE! 3’13” da giocare nel primo quarto.

12-10 Penetrazione di McIntyre.

10-10 Shields ristabilisce la parità.

10-8 Un libero di Melli.

10-7 Marinkovic ristabilisce le distanze.

8-7 TRIPLA di Shields, 5’20” da giocare nel primo quarto.

8-4 McIntyre per il massimo vantaggio Baskonia, time out Milano.

6-4 Penetrazione di Sedekerskis.

4-4 Mirotic risponde dall’altra parte.

4-2 Ancora Kotsar, piazzato a bersaglio.

2-2 Melli impatta dall’altra parte.

2-0 Kotsar apre le danze.

SI PARTE!

20.25 Squadre in campo, tra poco si parte.

20.20 Dopo la vittoria interna con il Partizan l’Olimpia Milano ha riaperto i giochi per la corsa ai play-in, con una vittoria stasera la squadra di Ettore Messina potrebbe agganciare il decimo posto del Valencia, che sta perdendo 93-68 sul campo del Fenerbahce a sette minuti dal termine.

20.15 Un quarto d’ora all’inizio del match della “Fernando Buesa Arena” di Vitoria-Gasteiz, valido per la ventinovesima giornata della regular season di Eurolega, le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento.

20.10 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Baskonia-Olimpia Milano.

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Baskonia-Olimpia Milano, match valido per la ventinovesima giornata della regular season di Eurolega. L’Armani va a caccia di una vittoria in Spagna per proseguire la corsa play-in.

La vittoria dell’ultimo turno con il Partizan ha rimesso in piedi le speranze per l’Olimpia Milano di accedere ai play-in di Eurolega. 12-16 il record della squadra di coach Ettore Messina, attualmente dodicesima in graduatoria a sei giornate dal termine della regular season. C’è una sola vittoria a dividere ora la formazione meneghina dal decimo posto del Valencia, l’ultimo utile per accedere ai play-in.

Analogamente all’Olimpia anche il Saski Baskonia di coach Dusko Ivanovic è in piena corsa per accedere alla post-season europea. 15-13 il ruolino di marcia della compagine spagnola, reduce dalla vittoria interna sull’Alba Berlino (88-71). Il Baskonia occupa momentaneamente l’ottavo posto della classifica di Eurolega.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Baskonia-Olimpia Milano, ventinovesima giornata della regular season di Eurolega. Si partirà alle ore 20.30 alla “Fernando Buesa Arena” di Vitoria-Gasteiz, città della comunità autonoma dei Paesi Baschi. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.