LIVE Biathlon, Sprint femminile Canmore 2024 in DIRETTA: Lisa Vittozzi, crediamoci fino alla fine!

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, scatterà l’ultima tappa del circuito maggiore della stagione 2023-2024. Saranno sei le azzurre al via.

Di seguito tutti i numeri di pettorale delle sei azzurre al via: Michela Carrara (5), Samuela Comola (17) e Lisa Vittozzi (18) nel primo gruppo, Beatrice Trabucchi (44) nel secondo, Hannah Auchentaller (71) nel terzo e Rebecca Passler (91) nel quarto. Lisa Vittozzi, che avrà il pettorale numero 18, scatterà alle ore 17.49.00 italiane.

In classifica generale, a 3 gare dal termine (270 punti a disposizione) guida la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 964, davanti all’azzurra Lisa Vittozzi, la quale si attesta a quota 891 (-73), ed alla transalpina Justine Braisaz-Bouchet, terza con 881 (-83).

Nella graduatoria di specialità, con la sola sprint odierna al termine (90 punti in palio), comanda ancora la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold con 394, davanti alla francese Justine Braisaz-Bouchet, seconda con 376 (-18), mentre è tagliata fuori l’azzurra Lisa Vittozzi, che è terza a quota 283 (-111).

OA Sport vi propone la diretta live testuale della 7.5 km sprint femminile della Coppa del Mondo di biathlon in programma a Canmore, in Canada: oggi, giovedì 14 marzo, alle ore 17.40 italiane, scatterà l'ultima tappa del circuito maggiore della stagione 2023-2024, e per questo motivo la nostra diretta scatterà alle ore 17.15.