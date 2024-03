LIVE Sinner-Dimitrov, ATP Miami 2024 in DIRETTA: l’azzurro dà la caccia al titolo in Florida e al n.2 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finalissima dell’ATP Masters 1000 di Miami che vedrà opposto Jannik Sinner al bulgaro Grigor Dimitrov. Quarto confronto diretto tra i due con l’azzurro avanti per 2-1 che proprio nella passata edizione rifilò un secco 2-0 nei sedicesimi di finale al suo prossimo avversario. Il talento altoatesino va a caccia del suo secondo titolo in un Masters 1000 che rappresenterebbe il bis sul cemento outdoor della Florida.

Sinner, ventitreenne di San Candido, arriva a questo appuntamento dopo aver alzato in maniera prepotente il livello del suo tennis nella straripante semifinale contro Medvedev. In precedenza il numero uno italiano non aveva incantato cedendo un set all’olandese Griekspoor e partendo a rilento contro l’australiano O’Connell ed il ceco Machac. Tuttavia Jannik ha dimostrato di avere diverse marce in più rifilando una sonora sconfitta al numero 4 del mondo.

Dal canto suo Dimitrov, trentatreenne di Haskovo, è la sorpresa assoluta del torneo. Di testa e gambe il numero 12 del mondo ha raggiunto l’ultimo atto della kermesse statunitense superando in sequenza il cileno Tabilo, il tedesco Hanfmann, il polacco Hurkacz, lo spagnolo Alcaraz ed il tedesco Zverev. In special modo dagli ottavi di finale il bulgaro si è imposto su avversari di prim’ordine, dimostrando di poter reggere il confronto con avversari nettamente più giovani e potenti grazie al suo talento ed alla sua esperienza.

La finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Grigor Dimitrov inizierà alle 21.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport ed in streaming su Sky GO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto dell’incontro. Buon divertimento e buon tennis a tutti!