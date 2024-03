THE ITALIAN WONDER! Sinner travolge Dimitrov e trionfa a Miami! Sorpassato Alcaraz: n.2 del mondo!

Un’altra pagina di storia è stata scritta. Jannik Sinner è il campione del Masters 1000 di Miami e con questo successo è diventato il nuovo numero 2 al mondo, primo italiano di sempre a raggiungere questo traguardo. Nell’ultimo atto sul cemento della Florida l’altoatesino ha dominato anche il bulgaro Grigor Dimitrov in due set con il punteggio di 6-3 6-1 dopo un’ora e dodici minuti di gioco.

Si tratta del secondo 1000 della carriera per il nativo di San Candido dopo quello vinto nella passata stagione a Toronto, mentre diventano tredici i titoli conquistati a livello ATP. Finora è stato un 2024 da antologia con il trionfo agli Australian Open, poi la vittoria nell’ATP 500 di Rotterdam ed ora anche il successo in quel di Miami. Sinner è stato il dominatore assoluto in questa prima parte della stagione (è primo nella Race con un vantaggio enorme sugli avversari) e si presenta sulla terra rossa con l’obiettivo di andare all’attacco della prima posizione mondiale di Djokovic.

Onore e merito va dato anche a chi è uscito sconfitto in questa finale. Dimitrov ha giocato un torneo eccezionale, demolendo nei quarti di finale Carlos Alcaraz e vincendo poi anche una bellissima battaglia con Alexander Zverev in semifinale. Il bulgaro ha tenuto un livello di gioco altissimo in questa settimana, che gli ha permesso da domani di tornare nella Top-10 del ranking sei anni dopo l’ultima volta.

Sinner ha chiuso con quattro ace e l’88% di punti vinti con la prima di servizio, mentre il bulgaro è calato con il rendimento dopo un buon avvio. Sono 15 i vincenti dell’azzurro contro i 18 di un Dimitrov che ha sbagliato di più (23 errori non forzati contro i 9 dell’italiano).

La prima palla break della partita è in favore di Dimitrov, ma l’accelerazione di dritto del bulgaro esce di poco. Scampato il pericolo, Jannik pareggia sul 2-2 e da quel momento cambia completamente ritmo e per Dimitrov non c’è praticamente nulla da fare. Nel game successivo l’altoatesino si procura due palle break e sulla seconda arriva il passante di dritto che lo porta avanti nel set. Sinner ha altre due palle break nell’ottavo gioco, ma Dimitrov si salva con classe. Il nuovo break è nell’aria e arriva nel nono game, con Jannik che si inventa un meraviglioso passante di rovescio per chiudere sul 6-3.

I primi tre game del secondo set scappano via velocemente, ma sul quarto con Dimitrov avanti 40-15 ecco che Sinner entra in modalità “break” e non c’è nulla da fare per il bulgaro. Jannik piazza la rimonta, sfruttando anche un brutto errore di Dimitrov e poi chiudendo ai vantaggi con due dritti che non lasciano scampo all’avversario. Sinner consolida il break al servizio e scappa sul 4-1. Dimitrov è quasi rassegnato e si concede nel sesto game, sbagliando anche una comodissima volée alta sulla palla break. Sinner chiude 6-1, vince Miami e da oggi è il nuovo numero 2 del mondo.