Sinner guarda avanti: “Inizio di torneo difficile. Devo migliorare, sulla terra rossa cambia tutto”

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami, trionfando sul cemento statunitense per la prima volta in carriera dopo aver perso due finali negli ultimi anni (contro il polacco Hubert Hurkacz e il russo Daniil Medvedev). Il tennista italiano ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov in un atto conclusivo a senso unico e ha così alzato al cielo il trofeo sul cemento statunitense, coronando un fantastico trimestre in cui ha trionfato agli Australian Open e al torneo ATP 500 di Rotterdam.

Jannik Sinner ha espresso tutta la propria soddisfazione subito dopo l’incontro: “Sono orgogliosissimo del risultato. Ho cominciato la settimana soffrendo un po’, non ho avuto tanto tempo per adattarmi a questi campi. L’inizio è stato difficile, proseguendo il torneo mi sono sentito sempre meglio e oggi penso di aver giocato bene. Sono contento di come ho gestito le varie situazioni, sono state due ottime settimane. Quello che è stato è stato, cerco di migliorare e di apprezzare il momento che sto vivendo. Non so se questa sarà l’ultima volta che vivrò questa situazione e me la godo. Ora arriverà la terra battuta e sarà tutto diverso, ma è vero che la stagione sul duro fino ad adesso è stato bellissima“.

Salito poi sul palco per la premiazione, Jannik Sinner ha rilasciato altre dichiarazioni: “Buona Pasqua. Grigor (Dimitrov, n.d.r.), è così bello vederti giocare a questo livello. Hai lavorato tantissimo, ti ho visto a Montecarlo, è bello non solo giocare con te ma anche parlare con te. Hai un team fantastico dietro di te, c’è tanto lavoro dietro questi risultati e congratulazioni a voi. Grazie al mio team per lavorare ogni giorno, ci abbiamo messo un sacco di lavoro, cerchiamo di lavorare: questi risultati sono bellissimi da condividere con voi, con chi guarda a casa, con le persone che mi sono vicine e che cominciano a conoscermi un pochino in più“.

Il nostro portacolori ha poi proseguito: “Grazie al direttore del torneo, abbiamo parlato prima della finale e mi avevi detto ‘speriamo che la terza volta sia quella buona’. Questo è uno dei migliori tornei, ringrazio tutti quelli che rendono possibile questo torneo. In ultimo l’atmosfera è stata bellissima in questi dieci giorni, questo per me è uno dei tornei più importanti: ho fatto la finale quattro anni fa, è stato bello tornare e spero di rivedervi l’anno prossimo“.