Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria a Miami? Assegno a sei zeri e quanto vale il n.2

Jannik Sinner ha vinto il Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha letteralmente surclassato il bulgaro Grigor Dimitrov in due rapidissimi set, travolgendo il nuovo numero 9 del ranking ATP con il perentorio punteggio di 6-3, 6-1. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto l’avversario per la terza vittoria in carriera e, dopo aver demolito il russo Daniil Medvedev in quella che doveva essere la semifinale di grido, ha saputo liquidare anche un avversario in grande forma fisica che negli ultimi giorni aveva eliminato Hubert Hurkacz, Carlos Alcaraz ed Alexander Zverev.

Jannik Sinner ha alzato al cielo il trofeo in Florida per la prima volta in carriera, ha conquistato il terzo titolo stagionale dopo l’apoteosi agli Australian Open e il sigillo al torneo ATP 500 di Rotterdam, ma soprattutto è diventato il nuovo numero 2 del mondo operando il sorpasso nei confronti dello spagnolo Carlos Alcaraz nel ranking ATP: ora incomincia la caccia al serbo Novak Djokovic, considerando anche i pochi punti che avrà da difendere sulla terra rossa nei prossimi due mesi.

Doveva essere una partita complicata ed equilibrata, invece si è rivelata una recita a senso unico e senza la benché minima discussione, a dimostrazione dello strapotere del nostro portacolori, che tornerà poi in campo al Masters 1000 di Montecarlo. Si tratta di un risultato di grande rilevanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria al Masters 1000 di Miami?

L’assegno è molto interessante, visto che stiamo parlando di 1,1 milioni di dollari statunitensi (circa 1,02 milioni di euro). Jannik Sinner si conferma così saldamente al comando della classifica stagionale dei premi con oltre quattro milioni di dollari portati a casa in soltanto tre mesi. Il numero 2 nel ranking ATP non garantisce invece emolumenti diretti.

MONTEPREMI JANNIK SINNER CON LA VITTORIA A MIAMI

1,1 milioni di dollari (circa 1,02 milioni di euro).

MONTEPREMI SINNER CON IL NUMERO 2 NEL RANKING

