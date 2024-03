Biathlon, Tommaso Giacomel splende nella sprint di Canmore ed è secondo dietro l’inarrivabile Johannes Boe!

Calato il sipario sulla 10km Sprint a Canmore, in Canada, tappa conclusiva della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi nordamericane sono arrivate i verdetti per la prova singola e la classifica di specialità per questa stagione, tenuto conto dei risvolti nella graduatoria complessiva. Sotto uno splendido sole e su un manto nevoso evoluto in relazione alle temperature e al passaggio degli atleti, la prova sui due poligoni ha sorriso ancora ai colori azzurri.

Dopo il trionfo di Lisa Vittozzi di ieri, è arrivata la piazza d’onore di uno splendido Tommaso Giacomel. Il trentino, pur commettendo un errore nell’ultima serie, ha messo insieme una prova grandiosa sugli sci stretti (quarto tempo nell’overall), conquistando il terzo podio in carriera a livello individuale nel massimo circuito, il primo in questo format. Un ottimo viatico in vista dell’inseguimento di domani.

Un Giacomel (pettorale blu) che si è dovuto arrendere solo alla classe di un immenso Johannes Bø. Il campione norvegese ha voluto imporre la legge del più forte, dominando letteralmente nelle frazioni di fondo e gestendo con grande sagacia la velocità nel rilascio colpi al poligono (0+0). Un vero e proprio marziano, con 1:02.7 di margine sull’azzurro, che si è garantito anche quest’anno almeno un successo nella Sprint a livello stagionale.

I numeri sono emblematici per il leader della classifica di Coppa del Mondo: 83 vittorie a livello individuale (Coppa del Mondo+Mondiali+Olimpiadi), eguagliando Martin Fourcade, e 37ª affermazione in carriera nel format. A completare il podio è stato l’altro membro della famiglia Bø, Tarjei (0+1), a 1:04.2, che ha così vinto la “Coppetta di specialità”, replicando quanto fatto nel 2011. Nella top-5 troviamo il primo dei francesi, Emilien Jacquelin (0+1) quarto a 1:12.2, e il norvegese Johan-Olav Botn (0+0) quinto a 1:13.2.

Per quanto concerne gli altri azzurri, ottima la prestazione di Lukas Hofer 13° (1+2) a 1:31.5, con il terzo tempo nella classifica specifica, Elia Zeni 24° (0+0) a 2:31.0, in zona punti, mentre Didier Bionaz 42° (2+2) a 2:58.1 e Patrick Braunhofer 53° (0+1) a 3:14.9 saranno con gli altri al via della pursuit. Con questo risultato Johannes Bø mette in ghiaccio anche la situazione della classifica generale (1082) a precedere il fratello Tarjei (990), mentre Giacomel ottavo con 598 a -4 dal settimo posto di Jacquelin.