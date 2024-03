Calendario Coppa del Mondo biathlon Canmore 2024: programma, orari, tv, streaming

L’ultima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon è in programma a Canmore, in Canada, da giovedì 14 a domenica 17 marzo: giovedì 14 e venerdì 15 sono in programma le sprint, sabato 16 spazio alle pursuit, e domenica 17 andranno in scena le mass start.

Lisa Vittozzi proverà a difendere il secondo posto in classifica e, se possibile, a scavalcare la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold (parte da -73), mentre Tommaso Giacomel dovrà difendere il pettorale blu di miglior under 25 ed il tredicesimo posto nella graduatoria generale dagli attacchi del francese Eric Perrot (è a +18).

La diretta tv della tappa di Canmore 2024 sarà fruibile interamente su Eurosport 1 HD (solo pursuit femminile su Eurosport 2 HD), mentre la diretta streaming sarà totalmente a cura di eurosport.it e discovery+, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO CANMORE 2024

Giovedì 14 marzo

Ore 17.40 7.5 km sprint femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Venerdì 15 marzo

Ore 17.40 10 km sprint maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Sabato 9 marzo

Ore 18.10 10 km pursuit femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

Ore 22.10 12.5 km pursuit maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Domenica 10 marzo

Ore 18.10 12.5 km mass start femminile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

Ore 22.20 15 km mass start maschile – Diretta tv su Eurosport 1 HD

