Biathlon, Lisa Vittozzi all’attacco di Tandrevold per la Coppa del Mondo. I convocati dell’Italia per Soldier Hollow

Lisa Vittozzi è in piena lotta per la conquista della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. La fuoriclasse sappadina, capace di conquistare tre medaglie in ambito individuale ai recenti Mondiali (oro nell’individuale, argento nell’inseguimento e nella mass start), si trova a 93 lunghezze di distacco dalla norvegese Ingrid Tandrevold e proverà a inseguire la Sfera di Cristallo negli ultimi due fine settimane di gara.

Si riparte dagli USA, con la tappa di Soldier Hollow: nel weekend dell’8-10 marzo si disputeranno sprint e inseguimento, oltre alle staffette. Si proseguirà poi a Canmore (Canada) con sprint, inseguimento e mass start tra il 14 e il 17 marzo. Il DT Klaus Höllrigl ha diramato le convocazioni per il doppio appuntamento in terra nordamericana, l’Italia sarà presente con undici azzurre negli ultimi due appuntamenti dell’annata agonistica.

Oltre a Lisa Vittozzi ci saranno anche Hannah Auchentaller, Beatrice Trabucchi, Samuela Comola, Rebecca Passler, Michela Carrara. Sul fronte maschile, invece, spazio a Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Didier Bionaz, Elia Zeni e Patrick Braunhofer.