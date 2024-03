LIVE Berrettini-Atmane, Challenger Phoenix 2024 in DIRETTA: altro ostacolo francese verso la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Berrettini-Gaston – Berrettini-Cazaux

Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di quarti di finale del Challenger 175 di Phoenix 2024 tra Matteo Berrettini e Terence Atmane. Contro il francese potrebbe non essere l’unico impegno di giornata, visto che la pioggia ha sconvolto il programma degli ultimi due giorni.

All’atto pratico, su metà del tabellone il torneo è indietro. E questa metà è proprio quella relativa al romano, che affronta un giocatore con il quale non ha mai condiviso il campo fino a questo momento. All’orizzonte c’è uno tra l’altro francese Quentin Halys e l’australiano Aleksandar Vukic.

Due partite, quelle precedenti di Berrettini, che non possono ovviamente essere paragonate a quelle dei tempi migliori, ma che ne stanno denotando la voglia di competere e di ritrovare precise sensazioni. Del resto, senza quelle non ci sarebbe mai stata la rimonta contro Cazaux, uno che quanto a pericolosità è secondo a pochi in questo periodo.

L’anno scorso Berrettini si era spinto fino ai quarti in questo torneo, ma la situazione anche mentale per lui era totalmente differente. Adesso si tratta di continuare su un percorso che, nelle intenzioni, lo vuole riportare ai piani alti. Intanto, però, c’è da battere Atmane, mancino classe 2002 che quest’anno aveva già tentato parecchie qualificazioni ATP con alterne fortune.

Il match tra Matteo Berrettini e Terence Atmane inizierà alle ore 19:30. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!