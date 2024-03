LIVE Francia-Inghilterra 33-31, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: secondo posto per i transalpini

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.47 Al termine di un match bellissimo e combattutissimo la Francia supera l’Inghilterra con il calcio finale di Ramos conquistando il secondo posto di questo Sei Nazioni alle spalle dell’Irlanda. L’Inghilterra è terza davanti a Scozia, Italia e Galles.

FINISCE QUI! VINCE LA FRANCIA!

80′ RAMOS! Torna avanti la Francia con il calcio dei suo 10. Francia-Inghilterra 33-31.

79′ Ultimi assalti disperati dei padroni di casa a caccia della vittoria che varrebbe il secondo posto in questo Sei Nazioni.

77′ NON SBAGLIA FORD! Francia-Inghilterra 30-31.

76′ FREEMAN! Meta Inghilterra che può tornare avanti a quattro minuti dal termine.

74′ Adesso c’è la rimessa per l’Inghilterra nei 22 francesi.

72′ Non trova i pali Ramos da posizione defilata sulla sinistra, resta in partita l’Inghilterra.

70′ Touche francese nei 22 dell’Inghilterra.

68′ George Ford prova a scuotere i suoi per il rush finale.

66′ Avanza ancora la Francia.

64′ La trasformazione di Ramos porta la Francia sul +6. Francia-Inghilterra 30-24.

63′ FICKOU! Lancio sbagliato dell’Inghilterra che favorisce il blitz francese. Francia-Inghilterra 28-24.

62′ Touche per l’Inghilterra a ridosso dei 22 francesi.

60′ 20 minuti al termine con il punteggio in perfetto equilibrio a questo punto, +1 per gli uomini di Borthwick.

57′ C’è la trasformazione di Ramos. Francia-Inghilterra 23-24.

56′ META FRANCIA! Azione veloce in verticale dei transalpini che vanno in meta con Barre. Francia-Inghilterra 21-24.

53′ Ford riceve un calcio lungo francese e fa ripartire l’azione dell’Inghilterra.

50′ Touche per la Francia nei propri 22.

48′ C’è la trasformazione di Ford, allungano gli inglesi. Francia-Inghilterra 16-24.

47′ MARCUS SMITH! L’anglo-filippino va a realizzare la terza meta consecutiva per l’Inghilterra.

46′ Adesso è l’Inghilterra ad avere in mano le redini del match, rubata degli uomini di Borthwick.

45′ C’è la trasformazione di Ford che porta avanti i britannici per la prima volta nella serata. Francia-Inghilterra 16-17.

43′ ANCORA LAWRENCE! Il secondo tempo ricomincia come si era chiuso il primo, metà Inghilterra che ora ha girato l’inerzia del match. Francia-Inghilterra 16-15.

41′ INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.46 A fine primo tempo l’Inghilterra riapre dunque la partita grazie alla meta di Lawrence che porta gli uomini di Borthwick a -6 da una Francia padrona del campo in questi primi 40 minuti e avanti grazie alla meta di Le Garrec e ai tre calci di Ramos. A tra poco per il racconto del secondo tempo su OA Sport.

41′ C’è la trasformazione di Ford che chiude il primo tempo. Francia-Inghilterra 16-6.

40′ META INGHILTERRA! Alla fine del primo tempo l’Inghilterra riapre la contesa con Lawrence. Francia-Inghilterra 16-8.

38′ Ottimo placcaggio basso di Smith che prova ad animare l’Inghilterra.

36′ Arriva un nuovo calcio tra i pali di Thomas Ramos. Francia-Inghilterra 16-3.

34′ Prosegue l’ottimo momento per la Francia, in possesso dell’ovale.

32′ Inghilterra in difficoltà ora, serve arrivare velocemente all’intervallo senza ulteriori danni agli uomini di Borthwick.

30′ Altro calcio di Ramos che porta la Francia sul +10. Francia-Inghilterra 10-3.

28′ Torna ad avanzare la Francia.

26′ Calcio lungo di Penot con Smith che anticipa Le Garrec sull’ovale oltre la linea di meta.

24′ Prova a reagire la squadra di Borthwick dopo la meta subita.

22′ C’è la trasformazione di Ramos. Francia-Inghilterra 10-3.

21′ META FRANCIA! Gran recupero dei transalpini che con un’azione organica portano Le Garrec in meta. Francia-Inghilterra 8-3.

19′ Calcio lungo e profondo di Thomas Ramos. Francia-Inghilterra 3-3.

17′ Possono andare per i pali i padroni di casa, chance per impattare.

15′ Possesso Francia ora.

13′ Non sbaglia George Ford. Francia-Inghilterra 0-3.

11′ Calcio contro Antonio, l’Inghilterra ha l’opportunità di sbloccare il match.

9′ Avanza ora l’Inghilterra, mischia per la squadra di Borthwick.

7′ Calcio lungo inglese che finisce nei 22 della Francia.

5′ Cerca di ricompattarsi l’Inghiltera, touche per la Francia a metà campo.

3′ Avanza la Francia in questi primi minuti.

1′ SI PARTE!

20.56 Inno francese.

20.55 Inno inglese.

20.50 Scendono in campo le squadre.

20.45 Un quarto d’ora all’inizio del match, tra poco sarà la volta degli inni nazionali.

20.40 Queste le formazioni del match:

Francia: 15 Leo Barre, 14 Damian Penaud, 13 Gaël Fickou, 12 Nicolas Depoortere, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Thomas Ramos, 9 Nolann Le Garrec, 8 Gregory Alldritt (C), 7 Charles Ollivon, 6 François Cros, 5 Emmanuel Meafou, 4 Thibaud Flament, 3 Uini Atonio, 2 Julien Marchand, 1 Cyril Baille

A disposizione: 16 Peato Mauvaka, 17 Sebastien Taofifenua, 18 Georges-Henri Colombe, 19 Romain Taofifenua, 20 Alexandre Roumat, 21 Paul Boudehent, 22 Maxime Lucu, 23 Yoram Moefana

Inghilterra: 15. George Furbank, 14. Tommy Freeman, 13. Henry Slade, 12. Ollie Lawrence, 11. Elliot Daly, 10. George Ford, 9. Alex Mitchell, 8. Ben Earl, 7. Sam Underhill, 6. Ollie Chessum, 5. George Martin, 4. Maro Itoje, 3. Dan Cole, 2. Jamie George (C), 1. Ellis Genge.

A disposizione: 16. Theo Dan, 17. Joe Marler, 18. Will Stuart, 19. Ethan Roots, 20. Alex Dombrandt, 21. Danny Care, 22. Marcus Smith, 23. Manu Tuilagi.

20.35 Dopo la vittoria dell’Irlanda sulla Scozia che ha consegnato il trofeo ai “The Shamrock XV” ci sarà in palio il secondo posto della classifica a Lione.

20.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Inghilterra, match conclusivo del Sei Nazioni di rugby 2024.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Francia-Inghilterra, match valido per l’ultima giornata del Sei Nazioni 2024. La massima competizione rugbistica continentale si chiude con la grande classica che potrebbe valere il titolo.

Francia ormai fuori dalla lotta per il Sei Nazioni ma con una vittoria gli uomini di Fabien Galthiè potrebbero conquistare un secondo posto di prestigio oltre a precludere all’Inghilterra la possibilità di conquistare il titolo. Per quanto riguarda la formazione si va verso la conferma delle scelte fatte contro il Galles, conferma per i giovani lanciati al Principality Stadium ai quali si aggiungono i rientranti Alldritt e Flament.

L’Inghilterra si giocherà il tutto per tutto a Parigi, agli uomini di Borthwick servirà vincere e sperare contemporaneamente in un aiuto da parte della Scozia nel match del pomeriggio contro l’Irlanda. Nei quindici si rivedrà Elliot Daly a sinistra con Freeman a destra e Furbank esterno. Mitchell affiancherà George Ford in mediana mentre tornerà titolare George Martin dopo l’ottimo impatto avuto dalla panchina con l’Irlanda.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Francia-Inghilterra, ultima giornata del Sei Nazioni 2024. Si partirà alle ore 20.30 a Lione, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale del match che potrebbe valere il titolo.