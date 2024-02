Sport in tv oggi (sabato 10 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 10 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali degli sport acquatici con tuffi, pallanuoto e nuoto artistico grandi protagonisti a Doha. Abbuffata di sport invernali con i Mondiali di biathlon e la Coppa del Mondo di sci alpino (gigante maschile a Bansko, gigante femminile a Soldeu), ma anche sci di fondo, slittino, combinata nordica, sci freestyle. Da non perdere il Sei Nazioni di rugby e le fasi calde dei tornei di tennis della settimana.

Ricco menu per gli appassionati di ciclismo con Tour de la Provence, Figueira Classic, Vuelta Marcia, Tour of Oman e Tour of Antalya. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di scherma, da seguire anche il World Indoor Tour di atletica leggera. Consueto programma folto con i campionati nazionali di volley, basket, pallamano, rugby, calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 10 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 10 febbraio

06.00 GOLF (DP World Tour) – Qatar Masters, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Golf dalle ore 10.30; diretta streaming su Sky Go e NOW dalle ore 10.30)

07.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola maschile a Tbilisi, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

07.30 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Duo misto libero, finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

08.00 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma 10 metri maschile, semifinali (diretta streaming su Rai Play 3, Eurovision Sports)

08.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Bakuriani (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

08.20 CICLISMO – Tour of Oman, prima tappa: Oman Across Ages Museum-Oman OCEC (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile a Torino, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile a Barcellona, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Bansko, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.00 CICLISMO FEMMINILE – UAE Tour, terza tappa: Al Ain Police Museum-Jebel Hafeet (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Olanda-Cina (diretta streaming su Eurovision Sports)

10.05 CICLISMO – Tour of Antalya, terza tappa: Kemer-Tahtali (non è prevista diretta tv/streaming)

10.18 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soldeu, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio maschile a Oberhof, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

11.30 TUFFI (Mondiali) – Trampolino 3 metri sincro misto, finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

12.00 TENNIS – WTA 500 Abu Dhabi, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

12.00 CICLISMO – Vuelta Ciclista a la Region de Murcia Costa Calid (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00)

12.07 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Doppio femminile a Oberhof, second manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante maschile a Bansko, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.35 CICLISMO – Figueira Champions Classic (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

12.30 PENTATHLON – Campionati Italiani (diretta streaming sul canale YouTube di FIPM)

13.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, HS97 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.05 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile a Oberhof (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Gigante femminile a Soldeu, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 SHORT TRACK (Coppa del Mondo) – Seconda giornata a Dresda (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester City-Everton (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.40 CICLOCROSS – Superprestige a Middelkerke, gara femminile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 TENNIS – WTA 250 Cluj-Napoca, semifinali (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Alaves-Villareal (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cittadella-Parma (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cremonese-Reggiana (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – FeralpiSalò-Palermo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Modena-Cosenza (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Sudtirol-Venezia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 RUGBY (Serie A) – Colorno-Fiamme Oro (diretta streaming su DAZN)

14.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Kazakhstan-Grecia (diretta streaming su Eurovision Sports)

14.25 CICLISMO – Tour de la Provence, seconda tappa: Forcalquier-Manosque (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.00)

14.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Otepaeae, 10 km (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 RUGBY (Serie A) – Viadana-Rugby Lyons (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Lazio (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Roma (diretta streaming su DAZN)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Phoenix Open, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 21.05; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 21.05)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Ciampino-Emboli (diretta streaming su Futsal Tv)

15.10 CICLOCROSS – Superprestige a Middelkerke, gara maschile (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Scozia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.15 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS128 maschile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen femminile a Otepaeae, 5 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Cinque partite: Augsburg-Lipsia, Werder Brema-Heidenheim, Eintracht Francoforte-Bochum, Borussia Moenchengladbach-Darmstadt, Union Berlino-Wolfsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

15.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Australia-Gran Bretagna (diretta streaming su Eurovision Sports)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Liverpool-Burnley (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tottenham-Brighton (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Fulham-Bournemouth, Luton-Sheffield United, Wolverhampton-Brentford (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 PALLAMANO (Serie A) – Cassano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.00 CICLISMO – Tour of Colombia, quinta tappa: Cota-Alto del Vino (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Coppa d’Asia, finale) – Giordania-Qatar (diretta streaming su One Football)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Bari-Lecco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Catanzaro-Ascoli (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Pisa-Sampdoria (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Pergolettese (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Pineto-Lucchese (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Torres-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 TENNIS – ATP 250 Cordoba, semifinali (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.30 TENNIS – ATP 250 Marsiglia, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

16.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Sciabola femminile a Lima, tabellone principale individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Fasano (diretta streaming su Pallamano Tv)

16.30 TUFFI (Mondiali) – Piattaforma 10 metri maschile, finale (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Strasburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Pontinia-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali, playoff) – Nuova Zelanda-Canada (diretta streaming su Eurovision Sports)

17.05 BIATHLON (Mondiali) – Sprint maschile a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sports)

17.30 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Monza (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Galles (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.00 CALCIO (Serie A) – Roma-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Milan (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Vallefoglia-Scandicci (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Carpi-Bolzano, Cingoli-Trieste, Secchia Rubiera-Brixen (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Due partite: Cosenza-Roma, Pomezia-Pesaro (diretta streaming su Futsal Tv)

18.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Canmore, qualificazioni (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Nottingham-Newcastle (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Girona (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Arzignano-Giana Erminio (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Atalanta U23-Vicenza (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Pro Vercelli (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Novara-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Padova-Trento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY (Superlega) – Catania-Trento (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.30 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Cassano-Padova, Salerno-Dossobuono (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 BASKET (Serie A) – Tortona-Sassari (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Conversano-Pressano, Merano-Eppan (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 SURF (World League Championship Tour) – Banzai Pipeline (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.00 PALLAMANO FEMMINILE (Serie A) – Due partite: Brixen-Casalgrande Padana, Mezzocorona-Erice (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Detroit Red Wings-Vancouver Canucks (diretta streaming su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 TENNIS – ATP 250 Dallas, semifinali (diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

19.30 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a Lievin (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 20.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 20.30)

19.45 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Aerials maschile/femminile a Lac-Beauport (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.45 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Torino (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 CALCIO (Eredivisie olandese) – Almere City-AZ Alkmaar (diretta streaming su Mola Tv)

20.45 CALCIO (Serie C) – Legnago Salus-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Renate-Lumezzane (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Carrarese (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Fermana-Vis Pesaro (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Potenza (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Coppa d’Africa, finale per il terzo posto) – Sudafrica-Repubblica Democratica del Congo (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

21.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint in tecnica libera maschile/femminile a Canmore, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Lilla (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Novara (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

21.00 BASKET (NBA) – Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 BASKET (NBA) – Los Angeles-Clippers-Detroit Pistons (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – Super Team HS128 maschile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.15 CALCIO (Copa de la Liga argentina) – Boca Juniores-Defensa y Justicia (diretta streaming su Mola Tv)

