LIVE Atletica, World Indoor Tour Lievin 2024 in DIRETTA: parata di stelle, presenti Bol e Zango

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin, evento gold del World Indoor Tour 2024. Dopo la tappa polacca di Torun di martedì scorso si torna a gareggiare nel circuito mondiale d’atletica a livello indoor. Parterre di lusso a Lievin (Francia) dove diverse stelle, italiane e non, si daranno battaglia.

Sono 12 in totale gli atleti italiani impegnati in quest’evento. Un quarto degli azzurri in gara è racchiuso nella gara di salto triplo maschile, dove ci saranno Andy Diaz, Tobia Bocchi ed Emmanuel Ihemeje. L’italo-cubano torna a gareggiare dopo il 17.61 messo a segno a Torun, che gli è valsa la miglior prestazione del mondo di questa stagione. In quella gara l’azzurro ha dato l’impressione di poter saltare anche oltre quella misura, messa a segno al secondo tentativo.

Italia protagonista anche nella gara di getto del peso, dove sono iscritti sia Leonardo Fabbri che Zane Weir, rispettivamente primo e terzo nella classifica stagionale mondiale con 21.84 e 21.67. Sono presenti in terra francese anche Lorenzo Simonelli, reduce dalla tappa polacca, Ayomide Folorunso, Eloisa Coiro, Roberta Bruni, Federico Riva, Simone Barontini e Mohad Abdikadar Sheikh Ali.

Il meeting di Lievin inizierà alle 18.15 con la gara di getto del peso. Si entrerà nel vivo dell’evento alle 20.00 circa, quando inizieranno gli 800 metri maschili. La copertura televisiva è fornita da Sky, che trasmetterà le gare su Sky Sport Arena a partire dalle 20.40 ed in streaming su Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale del meeting di Lievin del World Indoor Tour 2024 a partire dalle 19.45, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!