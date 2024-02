LIVE Biathlon, Sprint maschile Mondiali 2024 in DIRETTA: Johannes Boe favorito, Giacomel mina vagante

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint maschile sulla distanza dei 10km, dei Mondiali 2024 di biathlon, in corso di svolgimento a Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca). Prima gara individuale a livello maschile di questa manifestazione iridata, e la staffetta mista ha un po’ scombussolato le carte. Johannes Boe è il favorito, ma in tanti, e soprattutto in questo format, si candidano per batterlo.

Johannes Boe è il favorito per la medaglia d’oro, e una sua vittoria gli permetterebbe di eguagliare Ole Einar Bjordalen, il più vincente nella storia delle sprint iridate con quattro titoli in bacheca. Il norvegese è anche il campione uscente del format, ma un suo successo è tutt’altro che scontato. Le condizioni della neve sono molto particolari e difficili, come ci hanno insegnato le prime due gare disputate, con la staffetta mista di mercoledì che ha messo in luce altri biathleti. I fratelli Boe sono stati sì performanti, ma non dominanti. Hanno destato grande impressione i tedeschi Justus Strelow e Philipp Nawrath, con quest’ultimo già vincitore in stagione e serio candidato alle posizioni di vertice. I teutonici possono aggiungere al loro arco anche Benedikt Doll, secondo nella classifica di specialità in Coppa del Mondo e vincitore a Lenzerheide e Oberhof. Attenzione poi al transalpino Eric Perrot, debordante al lancio l’altro giorno e candidato forte per diventare il primo atleta nato nel nuovo millennio a salire su un podio iridato individuale. Ovviamente il quintetto norvegese sarà tutto da tenere in considerazione, oltre ai fratelli Boe vanno a caccia dell’oro anche Sturla Holm Laegreid, Vetle Christiansen e Johannes Dale.

Venendo agli azzurri il quartetto schierato dallo staff tecnico non riseva sorprese: Tommaso Giacomel, Didier Bionaz, Lukas Hofer e Patrick Braunhofer Per i primi due è l’occasione del riscatto dopo un debutto iridato assai deludente. Bionaz ha faticato tremendamente al poligono al lancio, incappando addirittura in più giri di penalità in piedi, anche se sugli sci nei primi due giri non è dispiaciuto. Per il valdostano classe 2000 sarà importante riscattarsi, provare ad ottenere un buon risultato anche in vista inseguimento, per provare a conquistare il pettorale per la mass conclusiva. Tommaso Giacomel invece sarà senza dubbio una mina vagante pronta ad esplodere. Il trentino è capace di tutto, e se dovesse trovare il doppio zero, con qualche errore dei super favoriti, niente gli è precluso; lui che è già salito sul podio in una sprint in questo 2024. Lukas Hofer farà il suo debutto Mondiale, curiosità per vedere la condizione del veterano italiano, e il suo adattamento alla neve. Per il carabiniere non è escluso l’exploit, anche se una buona posizione per andare a caccia nell’inseguimento non è da buttare via. Braunhofer viene preferito a Zeni per via dello stato di forma, con il classe 2001 che ha appena passato l’influenza e sta cercando di ritrovare la forma. Per Patrick grande occasione, obbligatorio per lui il doppio zero per vedere dove lo porterà.

OA Sport vi propone DIRETTA LIVE della sprint maschile sulla distanza dei 10km, dei Mondiali 2024 di biathlon, in corso di svolgimento a Nove Mesto Na Morave (Repubblica Ceca). Tanti pretendenti per le medaglie, con uno scacchiere che forse sarà il più ampio dell’intero Mondiale. Buon divertimento e buon biathlon a tutti!