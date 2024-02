LIVE Sci alpino, Gigante Bansko 2024 in DIRETTA: Odermatt contro tutti, Della Vite vuole esplodere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Bansko (Bulgaria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Sulla pista denominata Bănderitsa si apre il fine settimana dedicato alle prove tecniche che, giova ricordarlo, si concluderà domani con la disputa dello slalom.

La prima manche della gara tra le porte larghe prenderà il via alle ore 09.30 italiane (le ore 10.30 locali), mentre la seconda scatterà alle ore 12.30 andando a definire vincitore e podio. Il grande favorito, come sempre, sarà Marco Odermatt. Il fuoriclasse svizzero, ormai ad un passo dalla sua terza Sfera di Cristallo consecutiva, prosegue nel suo percorso netto in questa stagione in gigante. Cinque gare, altrettante vittorie, anche quella di Schladming, dopo un 11° posto nella prima manche.

I rivali proveranno ad opporsi al suo strapotere. In prima fila Filip Zubcic, Zan Kranjec e Henrik Kristoffersen. Sul fronte italiano, invece, tutti i riflettori sono puntati su Filippo Della Vite che proverà a trascinare il gruppo con Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer. Le speranze di fare bene non mancano, ma occorre trovare due manche impeccabili.

Il gigante di Bansko prenderà il via alle ore 09.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco. Buon divertimento!