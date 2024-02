LIVE Sci di fondo, Sprint Canmore 2024 in DIRETTA: Pellegrino cerca un acuto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15 km femminile – 15 km maschile

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint a tecnica libera di Canmore, in Canada, che continua lo swing nordamericano.

Si tratta di un’occasione potenzialmente importante per Federico Pellegrino, chiamato ancora una volta a reggere da solo o quasi le sorti dell’Italia dopo che Simone Mocellini si è nuovamente fatto male. Il poliziotto di Nus cerca un acuto nella sua tecnica in un’annata dalla poca facilità.

Prevista, dopo la giornata di ieri, un’altra lotta con svedesi e Jessie Diggins (USA) protagoniste in campo femminile, mentre per quanto riguarda gli uomini il discorso verte sempre intorno alla Norvegia e ai suoi grandi protagonisti.

Va comunque sottolineato che, in chiave italiana, i riflettori si stanno accendendo su Elia Barp. Forse si è trovato, se non un degno erede di Pellegrino, qualcuno che può tenere il passo dei migliori con una buona capacità. E per il nostro Paese, a secco di figure rilevanti da tempo, sarebbe un bel toccasana.

La sprint di Canmore vedrà iniziare le qualificazioni alle ore 18:30 e la fase finale alle 21:00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!