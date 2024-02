LIVE Sci alpino, Gigante Soldeu 2024 in DIRETTA: Gut-Behrami può superare Shiffrin, Brignone per il podio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante di Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Nono e terz’ultimo appuntamento tra le porte larghe per le ragazze, in una gara che può essere quasi decisiva per la classifica di specialità e può segnare un clamoroso cambio al vertice della generale.

Lara Gut-Behrami vuole rendere memorabile il suo sabato andorrano. L’elvetica è la favorita principale per la vittoria nel gigante odierno, il che vorrebbe dire fuga nella graduatoria di specialità e sorpasso nella classifica generale. La svizzera infatti si è riportata a 95 punti da Mikaela Shiffrin, e con l’americana ancora fuori (a tempo indeterminato) causa l’infortunio patito nella discesa di Cortina la tavola sembra apparecchiata. Gut ha disputato un gennaio stratosferico, con sei podi e tre vittorie, e viene dal dominio sull’Erta a Kronplatz. Il weekend di recupero potrebbe anche averla aiutata a ricaricare le batterie, e per batterla servirà una prestazione super. Una delle candidate principali per provarci è l’azzurra Federica Brignone, che dopo esser stata ospite a Sanremo in settimana vuole tornare sul podio nel Circo Bianco, un appuntamento che manca dal gigante del 6 gennaio.

La valdostana ha disputato un dicembre fantasmagorico, ha un po’ rallentato nel primo mese del 2024, e ora vuole tornare ad essere super competitiva, anche per giocarsi fino all’ultimo la coppetta di gigante, con la classifica che la vede seconda con 85 punti da recuperare su Lara Gut. Altra forte pretendente a vittoria e/o podio è la svedese Sara Hector, brillante negli ultimi appuntamenti e tornata sui suoi standard. Sta disputando una buonissima annata anche la neozelandese Alice Robinson, in una start list che vedrà parecchie defezioni di primo livello. Oltre a Shiffrin sono fuori per infortunio anche Petra Vlhova, Valerie Grenier e Sofia Goggia, con l’azzurra che stava tornando ad annusare da vicino il podio anche in gigante. In casa Italia si proverà a ritrovare Marta Bassino, con un risultato importante nella parte finale che potrebbe darle il giusto slancio verso le prossime annate. Per la piemontese il primo piazzamento tra le prime tre stagionale sarebbe oro che luccica.

Occhio poi sul fronte meteo, che non promette nulla di buono, con il rischio di annullamento che non è purtroppo scongiurato. C’è pochissima neve (e in condizioni al limite), motivo per cui la partenza è già stata abbassata alla fine del muro iniziale. Domani però è prevista neve molto bagnata, quindi già disputare una gara regolare non sarà impresa facile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del gigante di Soldeu (Andorra), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Nono appuntamento stagionale tra le porte larghe, con tante defezioni ma ricco di spunti interessanti per entrare nella parte finale di stagione. Prima manche in programma alle 10.30, seconda con inversione delle prime trenta alle 13.30. Buon divertimento e buon sci a tutti!