Sport in tv oggi (giovedì 15 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 15 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali di nuoto e di pallanuoto a Doha, i Mondiali di biathlon regalano la single mixed e iniziano i Mondiali di beach soccer con Italia-USA. Avanzano i tornei di tennis della settimana tra Rotterdam, Buenos Aires, Delray Beach, Doha e si aprono quelli di golf.

Da non perdere gli Europei di lotta e di sollevamento pesi, i quarti di finale della Coppa Italia di basket, l’andata dei playoff dell’Europa League di calcio con Milan e Roma in campo. Sul fronte degli sport invernali, spazio anche ai Mondiali di speed skating, alle prove di discesa libera tra Crans Montana e Kvitfjell.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 15 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Giovedì 15 febbraio

07.30 NUOTO (Mondiali) – Batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.00 TUFFI GRANDE ALTEZZE (Mondiali) – 27 metri maschile, semifinale (diretta streaming su Rai Play 3)

09.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Qualificazioni maschili/femminili a Il Cairo (non è prevista diretta tv/streaming)

09.30 LOTTA (Europei) – Lotta femminile, qualificazioni e ripescaggi (diretta streaming su UWW)

09.55 TUFFI GRANDE ALTEZZE (Mondiali) – 27 metri maschile, finale (diretta streaming su Rai Play 3)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera femminile a Crans Montana (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – ATP 500 Rotterdam, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Sinner-Monfils (quarto match dalle ore 11.00, non prima delle 19.30)

12.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Prova cronometrata discesa libera maschile a Kvitfjell (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Italia-USA (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Fifa+)

13.10 CICLISMO – Volta ao Algarve, seconda tappa: Lagoa-Alto da Foia (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

13.30 SNOOKER – Welsh Open, terzo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.30 TENNIS – WTA 1000 Doha, quarti di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

14.00 PALLANUOTO (Mondiali, semifinali) – Italia-Spagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

14.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Tahiti-Argentina (diretta streaming su Fifa+)

14.05 CICLISMO FEMMINILE – Volta Valenciana, prima tappa: Tavernes De La Valldigna-Gandia (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Genesis Invitational, primo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.00)

15.30 PALLANUOTO (Mondiali, semifinali) – Croazia-Francia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

15.45 LOTTA (Europei) – Lotta femminile, semifinali: 53 kg, 57 kg, 62 kg, 65 kg, 72 kg (diretta streaming su UWW)

16.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) – 64 kg femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 BEACH SOCCER (Mondiali) – Emirati Arabi Uniti-Egitto (diretta streaming su Fifa+)

17.00 LOTTA (Europei) – Lotta femminile, finali: 50 kg, 55 kg, 59 kg, 68 kg, 76 kg (diretta streaming su UWW)

17.00 NUOTO (Mondiali) – Semifinali e finali (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sports)

17.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Svajda (quarto match dalle ore 17.00, non prima delle ore 00.00)

17.30 TENNIS – ATP 250 Buenos Aires, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Uno fino alle ore 17.30, diretta tv su Sky Sport Tennis, diretta tv su Sky Sport Max dalle ore 17.30, in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Vavassori-Djere (ore 17.30), Darderi-Baez (quarto match dalle ore 17.30 e non prima delle ore 22.00)

18.00 BEACH SOCCER (Mondiali) – Spagna-Iran (diretta streaming su Fifa+)

18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Reggio Emilia (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BIATHLON (Mondiali) – Staffetta single mixed a Nove Mesto (diretta tv su Eurosport 2, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Eurovision Sports)

18.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Monterosi Tuscia (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Picerno-Crotone (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Feyenoord-Roma (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Galatasaray-Sparta Praga (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Shakhtar Donetsk-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Young Boys-Sporting Lisbona (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Molde-Legia Varsavia (non è prevista diretta tv/streaming)

18.45 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Olympiakos-Ferencvaros (non è prevista diretta tv/streaming)

18.45 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Royale Union SG-Eintracht Francoforte (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Sturm Graz-Slovan Bratislava (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 SOLLEVAMENTO PESI (Europei) 73 kg maschile (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 SURF (World League Championship Tour) – Sunset Beach (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

19.05 RALLY – Rally di Svezia, una prova speciale (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, NOW, Rally Tv)

20.00 SNOOKER – Welsh Open, quarto turno (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 23.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZNdalle ore 23.00)

20.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Pomigliano (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

20.30 SPEED SKATING (Mondiali) – Prima giornata a Calgary (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 22.30; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Brescia-Napoli (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Benevento-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Foggia-Monopoli (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Benfica-Tolosa (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Sporting Braga-Qarabag (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Lens-Friburgo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata playoff) – Milan-Rennes (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252, TV8; diretta streaming su tv8.it, Sky Go, NOW, DAZN)

21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Ajax-Bodo/Glimt (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Betis Siviglia-Dinamo Zagabria (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Maccabi Haifa-Gent (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Conference League, andata playoff) – Servette-Ludogorets (non è prevista diretta tv/streaming)

23.00 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – Platense-Belgrano (diretta streaming su Mola Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

10:00 TennisMania; Jannik Sinner: la prima da Re Slam. conduce: Dario Puppo. su sport2u.tv

18:25 Sprint2u con Alice Pagliarini: specialista 60 e 200 metri. Conduce: Ferdinando Savarese. su sport2u.tv

19:05 Sport2day Speciale Formula Uno con Beatrice Frangione e Luca Preti. su sport2u.tv

19:40 Italian Sportrait Awards 2024 – 4a Puntata. Conduce: Cristina Chiuso su sport2u.tv

21:00 Swim2u: Speciale Mondiali Doha 2024. Conducono: Aglaia Pezzato ed Enrico Spada. su sport2u.tv

22:00 Waterpolo Preview Speciale Mondiali Doha 2024 con Ettore Miraglia: giornalista Eurosport e Waterpolo Channel. Conduce: Andrea Addezio. su sport2u.tv