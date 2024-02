LIVE Sollevamento pesi, Europei 2024 in DIRETTA: Mirko Zanni deve difendere la posizione nel ranking olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della gara dei 73 kg maschile degli Europei 2024 di sollevamento pesi. La rassegna continentale in corso a Sofia (Bulgaria) è doppiamente importante: oltre ad assegnare le rispettive medaglie, quest’evento è il penultimo a disposizione degli atleti delle categorie olimpiche per strappare un pass per i Giochi Olimpici di Parigi.

Nella gara dei 73 kg maschile l’Italia sarà rappresentata da Mirko Zanni. In questa categoria l’azzurro, bronzo olimpico a Tokyo nei 67 kg, difende la medaglia d’oro nello strappo e quella di bronzo nel totale, ottenute lo scorso anno agli Europei di Erevan (Armenia). L’italiano inoltre proverà a consolidare la propria posizione nel ranking olimpico, dove al momento è undicesimo con una misura di 335.

Zanni è iscritto nel gruppo A, che gareggerà a partire dalle 19.00 italiane. Nello stesso raggruppamento ci sarà anche il campione d’Europa in carica, il lettone Ritvars Suharevs, il quale difende anche l’argento nello strappo, dove venne sconfitto proprio dall’azzurro. Sarà invece nel gruppo B, in programma alle 12.00 locali, David Sanchez Lopez, argento dodici mesi da in Armenia.

