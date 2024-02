LIVE Sinner-Monfils, ATP Rotterdam 2024 in DIRETTA: c’è il veterano francese in orario serale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jannik Sinner e Gael Monfils, valevole per il secondo turno dell’Atp 500 di Rotterdam 2024. Per l’altoatesino sfida da non sottovalutare nei sedicesimi di finale del torneo olandese: l’avversario odierno infatti è il veterano e sempre ostico Monfils.

Dopo quasi un mese lontano dai campi il fresco campione degli Australian Open è chiamato ad un back to back. Sinner ha infatti esordito solamente ieri a Rotterdam affrontando Botic Van de Zandschulp. L’azzurro ha lasciato solamente 6 game al padrone di casa nella rivincita del primo turno dello Slam australiano.

Esordio più complicato per Gael Monfils. Nell’incontro di primo turno il veterano francese ha avuto la meglio di Denis Shapovalov, battendo il canadese con il punteggio di 7-6, 7-6. Il giocatore transalpino non sta attraversando il miglior momento della propria carriera, la quale sembra avviarsi verso il capolinea, ma è sempre ostico su una superficie indoor ed è capace di esaltarsi nelle grandi sfide.

Quello odierno sarà il sesto confronto diretto tra i due giocatori. Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore di Sinner, che conduce 4-1. L’azzurro ha vinto anche l’ultima sfida, andata in scena lo scorso agosto a Toronto. La partita tra Sinner e Monfils aprirà il programma serale a Rotterdam, essendo programmata non prima delle 19.30.

Il match sarà visibile su Sky Sport Tennis ed in streaming su Sky Go e Now Tv. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Monfils, secondo turno dell’ATP 500 di Rotterdam, non prima delle 19.30, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!