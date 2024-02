LIVE Sci alpino, Seconda prova Crans Montana 2024 in DIRETTA: Brignone e Bassino studiano le linee per le gare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Dopo il primo assaggio di ieri, oggi le specialiste della velocità porteranno a termine la loro preparazione in vista delle gare del fine settimana.

Sulla pista denominata “Mont Lachaux” a partire dalle ore 10.30 vivremo il secondo allenamento in vista di un weekend quanto mai ricco di appuntamenti. Domani, infatti, sempre alle ore 10.30 le atlete inizieranno con la prima discesa, quindi sabato si replicherà con la seconda, prima che domenica il programma si concluda con il superG.

Nella prima prova di ieri abbiamo visto il miglior tempo di Kira Weidle davanti a Ragnhild Mowinckel. Al terzo posto la prima delle italiane, ovvero Federica Brignone, mentre in quinta posizione ha concluso Laura Pirovano. Nona, invece, la padrona di casa Lara Gut-Behrami che proverà a sfruttare le gare di casa per allungare in classifica generale su Mikaela Shiffrin.

La seconda prova della discesa di Crans Montana prenderà il via alle ore 10.30.