LIVE Biathlon, Mondiali 2024 in DIRETTA: Vittozzi/Giacomel sfidano la Francia senza paura nella staffetta a coppie

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Single Mixed, gara valida per i Mondiali 2024 di biathlon in corso di svolgimento a Nove Mesto (Repubblica Ceca). Un uomo e una donna, quattro frazioni con un giro di penalità ridotto e un chilometraggio da 1,5km per giro; sono questi i punti cardine del format più recente delle manifestazioni iridate. Tanta qualità in pista, l’Italia se la gioca con tutti ad armi pari con la coppia Vittozzi/Giacomel!

Competizione che non ha una favorita d’obbligo, con ogni nazione che ha almeno un’incognita da risolvere. Il campo per il podio e la vittoria è più che aperto, e tra le contendenti c’è anche, a piena ragione, l’Italia. Partendo dal pettorale n.1 la Norvegia sarà sicuramente in gara per il titolo iridato, anche se la disposizione uomo-donna non gioca a loro vantaggio. Gli scandinavi possono contare su un Johannes Boe tornato in versione marziano, dopo lo smacco subito nella sprint dal connazionale Laegreid, che sarà affiancato da Ingrid Tandrevold. La norvegese non ha per nulla convinto in questo mondiale, con passaggi a vuoto costanti al tiro in piedi e poca affidabilità. Con il n.2 partirà la Germania, che ha vinto l’ultima mista a coppie (anche se in Coppa del Mondo ha dei connotati completamente diversi) e può fare affidamento su due cecchini al poligono: Justus Strelow, che abbina alla precisione la velocità, e Vanessa Voigt, apparsa in difficoltà sugli sci stretti. A completare la prima fila ci sarà la Svezia, con il collaudatissimo duo Sebastian Samuelsson-Hanna Oeberg che ha bisogno di una scossa per far sì che il loro Mondiale non diventi un incubo.

Seconda fila che comprende Austria, Francia e Italia. Eder-Hauser sono sempre pericolosi, ma sembrano un passo indietro rispetto alle altre due. Francia che stupisce più per chi non c’è rispetto a chi è schierato. Lo staff tecnico decide di lasciare a riposo, in vista del weekend, Julia Simon, affiancando a un Fillon Maillet pimpante una Lou Jeanmonnot che dà comunque garanzie. L‘Italia si affida alla coppia che è bronzo uscente, con la scelta su chi affiancare alla certezza Lisa Vittozzi che è ricaduta su Tommaso Giacomel. Il trentino di Imer avrà l’arduo compito della prima e della terza frazione, invece la sappadina farà quelle pari. Il classe 2000 sta litigando con il poligono di Nove Mesto, ma oggi ha un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire; se infatti riuscisse a non accumulare troppo distacco, beh, con Vittozzi a chiudere vicina alle medaglie e al primo posto l’Italia diventerebbe forse anche la favorita. Battaglia che però è apertissima, con ben 28 nazioni al via. Da tenere d’occhio la Lituania con la coppia Bendika/Rastorgujevs, entrambi con una quarta posizione in saccoccia nella manifestazione, attenzione pure alla Svizzera di Hartweg/Haecki, tandem davvero pericoloso per tutti.

Prima frazione che scatterà alle 18.00