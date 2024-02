LIVE Italia-USA, Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: inizia il cammino dei campioni d’Europa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, incontro inaugurale dei Mondiali 2024 di beach soccer. Con la prima giornata del gruppo A iniziano i Mondiali di Dubai (Emirati Arabi Uniti). Esordio per i campioni d’Europa in carica che vogliono recitare un ruolo da protagonista anche nella competizione iridata. Nel girone A figurano anche i padroni di casa e l’Egitto, con le prime due classificate del raggruppamento che voleranno ai quarti di finale.

L’Italia torna ai Mondiali dopo aver mancato la qualificazione per la passata edizione, ed ha tutte le carte in regola per ergersi a potenziale outsider al cospetto di Spagna, Argentina, Brasile e Portogallo. Il CT Emiliano Del Duca, dopo aver ultimato le amichevoli in preparazione della kermesse intercontinentale, ha scelto un gruppo fatto dal giusto mix di esperienza e gioventù, con i 2001 Bertacca e Fazzini pronti ad esplodere.

I giocatori convocati sono tutti dilettanti che giocano prevalentemente nel campionato di Promozione e che in estate fanno parte delle compagini della Serie A di beach soccer. L’Italia come migliori risultati ai Mondiali vanta due secondi posti (2008 e 2019) e due medaglie di legno. L’obiettivo primario della spedizione azzurra è centrare le semifinali per poi giocarsi il tutto per tutto contro le potenze del calcio sulla sabbia.

La sfida tra Italia ed USA inizierà alle 12.30. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport, ed in streaming su Raiplay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’incontro. Buon divertimento e forza azzurri!

Foto: Michal Stanczyk