LIVE Tuffi grandi altezze, Mondiali 2024 in DIRETTA: spettacolo e coefficienti folli per la gara maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale delle finali maschili dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024. Si assegneranno le medaglie per quanto riguarda le piattaforme dai 27 metri.

Ultima giornata di gare per quanto riguarda i tuffi dalle grandi altezze a Doha dove il francese Gary Hunt sembrerebbe già aver ipotecato l’oro dopo le prime due rotazioni con un totale di 205.45 che lo pone davanti a tutti con un margine di 19 punti sulla seconda piazza occupata dal britannico Aidan Heslop (186.45). Seguono il romeno Petru-Preda (180.70), lo statunitense Lichtenstein (179.20), il messicano Martinez Cabral (178) e lo spagnolo Gimeno (175).

Per quanto riguarda l’Italia invece sia per Andrea Barnabà che per Davide Baraldi ci sarà la possibilità di dare l’assalto alla top ten mondiale, i due azzurri occupano rispettivamente undicesima e dodicesima posizione della classifica provvisoria con 162.80 e 148.80 punti.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale della finale maschile dei tuffi dalle grandi altezze dei Mondiali di Doha 2024. Il programma scatterà alle 9 italiane con la terza rotazione alla quale seguirà la quarta e ultima che assegnerà le medaglie e definirà la graduatoria finale. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.