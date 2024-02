LIVE Speed skating, Mondiali 2024 in DIRETTA: subito il duello Ghiotto-Roest nei 5000 metri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali su singole distanze di speed skating 2024. Al Calgary Olympic Oval (Canada) è tutto pronto per l’inizio della rassegna iridata e l’Italia, dopo una stagione ricca di soddisfazioni, si giocherà fin da subito carte importanti da medaglia.

Il programma odierno si aprirà con i 3000m femminili, gara in cui non sarà presente Francesca Lollobrigida, l’azzurra ha infatti deciso di concludere in anticipo la stazione, al suo posto difenderà i colori dell’Italia Laura Peveri. Subito dopo sarà il momento di una delle gare più attese per i colori azzurri: i 5000m maschili in cui Davide Ghiotto, vincitore della classifica generale di Coppa del Mondo riservata alle gare distance, è il secondo favorito per il titolo, sulla carta dovrebbe essere una sfida per l’oro con l’eterno Patrick Roest. In chiusura di giornata sarà il momento delle Team Sprint femminile e maschile. Le ambizioni di Davide Ghiotto sono elevate, basti pensare che tra 5000m e 10000m è sempre salito sul podio in stagione nelle tappe di Coppa del Mondo, collezionando 6 podi. Davide ha la sua gara regina nei 10000m, ma quest’oggi potrà difendersi alla grande, come dimostrato negli Europei di poche settimane fa (terminati al secondo posto).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali su singole distanze di speed skating 2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, giro dopo giro, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, le gare prenderanno il via alle ore 20:30!