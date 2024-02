LIVE Sci alpino, Prova discesa Kvitfjell 2024 in DIRETTA: tornano Paris e i velocisti dopo una lunga pausa

CLICCA QUI PER AGGIORANRE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Si apre il lungo fine settimana in terra norvegese, l’ultimo della stagione dedicato alla velocità prima delle Finali di Saalbach.

È stata una stagione con un mese di gennaio pazzesco, ma per il resto la velocità maschile è stata martoriata, con tante gare cancellate per maltempo (4 discese saltate). Dopo un anno di assenza il Circo Bianco maschile torna a Kvitfjell, su una pista meravigliosa che ha sempre regalato grandissimo spettacolo. Oggi per gli uomini-jet l’occasione di riprendere confidenza con la neve scandinava, con i vari passaggi più complessi in vista di un weekend che prevede una discesa e un superG. Penultimo duello tra Marco Odermatt e Cyprien Sarrazin, i due dominatori della velocità tra i ragazzi. L’elvetico e lo svizzero si stanno dando grandissima battaglia per la conquista di entrambe le coppette, ma soprattutto in discesa i due sono vicinissimi.

Dominik Paris sta disputando una buonissima stagione, con una vittoria e svariati podi. L’azzurro gradisce parecchio questo pendio, ci ha già vinto più volte in passato e, di solito, in questa fase finale della stagione può disporre di un grande stato di forma. La squadra azzurra di velocità ha già un bilancio più che positivo, con Gugliemo Bosca e Florian Schieder già saliti sul podio; mentre Mattia Casse è sempre costantemente nelle zone altissime ma ancora alla ricerca dello squillo giusto per la top-10. Ai ragazzi che abbiamo visto più di frequente in pista si aggiungono anche Gregorio Bernardi e Marco Abruzzese, che vogliono debuttare nel massimo circuito in Norvegia. Gli azzurri convocati sono nove, i pettorali disponibili otto; quindi tra oggi e domani andrà in scena anche la classica selezione interna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera di Kvitfjell (Norvegia), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Primo assaggio per gli uomini-jet in vista del penultimo appuntamento stagionale con la velocità, primo sciatore che aprirà il cancelletto alle 12.00. Buon divertimento e buono sci a tutti!