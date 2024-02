Sport in tv oggi (domenica 4 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 4 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Mondiali degli sport acquatici con protagonisti nuoto di fondo, nuoto artistico e tuffi, ma si apre anche il torneo di pallanuoto femminile (l’Italia affronterà la Gran Bretagna). Da non perdere i Mondiali di ciclocross, con l’attesissima gara elite maschile dove Mathieu van der Poel partirà con tutti i favori del pronostico.

Piatto ricco di sport invernali, a cominciare dallo slalom maschile di Chamonix per lo sci alpino, passando per slittino, bob, combinata nordica, salto con gli sci. Gli appassionati di ciclismo potranno divertirsi con Volta Valenciana ed Etoile de Besseges, si concluderanno i tornei di tennis e di golf della settimana.

Completano il quadro i vari campionati nazionali di calcio, basket, volley, rugby e un’autentica abbuffata di calcio. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 4 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 4 febbraio

01.00 CICLISMO SU PISTA – Nations Cup, terza giornata ad Adelaide (diretta streaming su My World of Cycling)

03.30 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Dual moguls maschile/femminile a Deer Valley (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Thailandia Masters (diretta streaming su BWF)

05.00 GOLF (DP World Tour) – Bahrain Championship, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 9.30 alle ore 14.30, Sky Sport Golf dalle ore 09.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 09.30)

05.00 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Free dance a Shanghai (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

06.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Cina Taipei-Francia (diretta streaming su SuperTenniX)

07.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Kazakhstan-Brasile (diretta streaming su Eurovision Sport)

07.30 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Solo libero femminile, preliminari (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

08.00 TUFFI (Mondiali) – 10 m femminile, preliminari (diretta streaming su Eurovision Sport)

08.25 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo femminile ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

08.30 NUOTO DI FONDO (Mondiali) – 10 km maschile (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 10.30; diretta streaming su Rai Play 2, Eurovision Sport)

08.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – USA-Olanda (diretta streaming su Eurovision Sport)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Snowboardcross maschile/femminile a Gudauri, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

09.00 BOB (Coppa del Mondo, valida per gli Europei) – Bob a 2 femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Chamonix, prima manche (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

10.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Cina-Spagna (diretta streaming su Eurovision Sport)

10.30 PATTINAGGIO ARTISTICO (Four Continents) – Galà di Esibizione a Shanghai (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

10.00 SLITTINO NATURALE (Europei) – Singolo femminile a Jaufental, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

10.30 SLITTINO NATURALE (Europei) – Singolo maschile a Jaufental, prima manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

11.00 CICLISMO FEMMINILE – Vuelta CV Feminas (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.05 CICLOCROSS (Mondiali) – Gara juniores uomini (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

Secondo match dalle ore 09.00 TENNIS – WTA 250 Hua Hin, finale: Schnaider-Zou (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

11.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Grecia-Francia (diretta streaming su Eurovision Sport)

11.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 femminile a Willingen (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 SLITTINO NATURALE (Europei) – Singolo femminile a Jaufental, secondaa manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.00 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Team Relay ad Altenberg (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Routine acrobatica, finale (diretta tv su RaiSportHD dalle ore 15.45; diretta streaming su Eurovision Sport; diretta streaming su Rai Play dalle ore 15.45)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Chamonix, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 SLITTINO NATURALE (Europei) – Singolo maschile a Jaufental, seconda manche (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

12.30 CALCIO (Serie A) – Torino-Salernitana (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sampdoria-Pomigliano (diretta streaming su DAZN)

12.35 CICLOCROSS (Mondiali) – Gara Under 23 donne (diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Le Havre (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Australia-Singapore (diretta streaming su Eurovision Sport)

13.00 BOB (Europei) – Bob a 2 maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.00 PALLAMANO FEMMINILE (Coppa Italia) – Finale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Croazia-Belgio (diretta streaming su Rai Play 2, SuperTenniX)

13.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Repubblica Ceca-Israele (diretta streaming su SuperTenniX)

13.15 CICLISMO – Etoile de Besseges, quinta tappa: Alès-Alès, cronometro individuale (non è prevista diretta tv/streaming)

13.15 PADEL – Exagon Cup (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

13.30 TUFFI (Mondiali) – Sincro 3 m maschile, finale (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

13.45 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Seefeld, HS109 (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

13.45 SLITTINO NATURALE (Europei) – Team relay a Jaufental (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.00 SNOOKER – German Masters, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.00 TENNIS – WTA 500 Linz, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, WTA Tv)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Villareal-Cadice (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Atalanta U23 (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Triestina-Pro Patria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Torres-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Benevento-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Ungheria-Nuova Zelanda (diretta streaming su Eurovision Sport)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.35 CICLOCROSS (Mondiali) – Gara elite uomini (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play 3, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 TENNIS – ATP 250 Montpellier, finale: Coric-Bublik (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

15.00 PALLAMANO (Coppa Italia) – Finale (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CICLISMO – Volta a la Comunitat Valenciana, quinta tappa: Betera-Valencia (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 16.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 16.00)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Pebble Beach Pro Am, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 22.05; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 22.05)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Wolverhampton, (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-West Ham (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Premier League inglese) – Bournemouth-Nottingham (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO (Serie A) – Napoli-Verona (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Lilla-Clermont, Metz-Lorient, Reims-Tolosa (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Argentina-Kazakhstan (diretta streaming su SuperTenniX)

15.25 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Gundersen maschile a Seefeld, 12,5 km (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Wolfsburg-Hoffenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Roma-Juventus (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, DAZN)

16.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Bergamo-Roma (diretta streaming su Volleyball World Tv)

16.10 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS147 maschile a Willingen (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Ascoli-Sudtirol (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Lumezzane-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Carrarese-Olbia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 BASKET (Serie A) – Sassari-Cremona (diretta streaming su DAZN)

17.00 JUDO – Grande Slam a Parigi, Final Block (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, IJF Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Novara-Cuneo, Pinerolo-Chieri, Scandicci-Trento (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Italia-Gran Bretagna (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

17.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – Brest-Nizza (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 BASKET (Serie A) – Scafati-Pesaro (diretta streaming su DAZN)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Conegliano-Milano (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Atalanta-Lazio (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Piacenza-Perugia (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Modena (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 NUOTO ARTISTICO (Mondiali) – Duo tecnico misto, finale (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurovision Sport)

18.15 BASKET (Serie A) – Trento-Varese (diretta tv su DMAX; diretta streaming su dmax.it, Eurosport.it, Discovery+, DAZN)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Getafe (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Albinoleffe-Mantova (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Arezzo-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Lucchese-SPAL (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Recanatese-Pontedera (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Mondiali) – Sudafrica-Canada (diretta streaming su Eurovision Sport)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Gil Vicente (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (Serie A) – Pistoia-Olimpia Milano (diretta streaming su DAZN)

19.00 SURF (World League Championship Tour) – Banzai Pipeline (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

20.00 SNOOKER – German Masters, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 BASKET (Serie A) – Brindisi-Tortona (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Cisterna (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 SPEED SKATING (Coppa del Mondo) – Terza giornata a Quebec City (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, canale YouTube dell’ISU)

20.30 ATLETICA – World Indoor Tour (livello gold) a Boston (diretta tv su Sky Sport Arena dalle ore 22.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 22.00)

20.45 CALCIO (Serie A) – Inter-Juventus (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lione-Marsiglia (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Virtus Verona-Padova (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Atletico Madrid (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (NBA) – Detroit Pistons-Orlando Magic (non è prevista diretta tv/streaming)

21.30 BASKET (NBA) – Washington Wizards-Phoenix Suns (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

22.00 TENNIS (Coppa Davis, turno preliminare) – Cile-Perù (diretta streaming su SuperTenniX)

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI NUOTO ARTISTICO ALLE 7.30, 12.00 E 18.00

LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI DI TUFFI ALLE 8.00 E ALLE 13.30

LA DIRETTA LIVE DELLA 10 KM MASCHILE IN ACQUE LIBERE DALLE 8.30

LA DIRETTA LIVE DELLO SLALOM DI CHAMONIX ALLE 9.30 E ALLE 12.30