A che ora Conegliano-Milano oggi in tv: programma A1 volley femminile, canale, streaming

Tutto pronto al PalaVerde di Villorba per il big match tra Imoco Conegliano e Vero Volley Milano, valevole per il 19° turno della regular season della Serie A1 di volley femminile 2023-2024. Si sfidano le prime due del campionato in un vero e proprio scontro diretto fondamentale per presentarsi ai playoff da testa di serie n.1 e quindi con il vantaggio del fattore campo fino all’eventuale finale.

Le padrone di casa sono attualmente imbattute in stagione tra tutte le competizioni ed in campionato si trovano al comando della graduatoria con 51 punti (18 vittorie e 0 sconfitte), a +3 su una Milano che dovrà cercare di invertire la tendenza dopo aver perso entrambi i precedenti andati in scena sin qui in stagione tra Serie A e Supercoppa Italiana. Fari puntati a livello individuale sul confronto stellare tra la svedese Isabelle Haak e l’azzurra Paola Egonu, due delle migliori giocatrici al mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Imoco Conegliano-Vero Volley Milano, incontro valido per la 19ma giornata della regular season della Serie A1 di volley femminile. La partita verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, Now e Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

