LIVE Conegliano-Milano, A1 volley femminile 2024 in DIRETTA: scontro diretto tra prima contro seconda!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici e amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A di volley femminile 2023-2024. Oggi al PalaVerde andrà in scena quello che ormai è diventato un grande classico del nostro Campionato, una sfida che potrebbe decidere la prima classificata al termine della Regular Season.

Si prospetta un match di altissimo livello tra prima e seconda della classifica, al momento Conegliano è infatti in testa con 51 punti, 18 vittorie e 0 sconfitte, mentre Milano è seconda con 48 punti, 17 vittorie e 1 sconfitta. Con una vittoria da 3 punti Egonu e compagne raggiungerebbero la formazione veneta in vetta. Queste due formazioni si sono già affrontate due volte in stagione, sia in Campionato che in finale di Supercoppa Italiana le Pantere sono sempre riuscite ad avere la meglio, la squadra di Santarelli ha vinto 11 degli ultimi 13 scontri diretti. Per capire il livello di questa sfida è sufficiente pensare che questo scontro è valso lo scudetto nelle ultime due stagioni, lo spettacolo sarà assicurato. Ovviamente molto del risultato di questo match passerà dalla sfida tra Isabelle Haak e Paola Egonu, due delle migliori giocatrici al mondo, che possono decidere da sole le partite, in positivo o negativo. Conegliano è ancora imbattuta in stagione, tra Campionato, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Champions League non è ancora arrivata una sconfitta, una vittoria questa sera metterebbe una seria ipoteca sulla vittoria della Regular Season.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per la diciannovesima giornata della Serie A di volley femminile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 17:30!