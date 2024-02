LIVE Ciclocross, Mondiali 2024 in DIRETTA: si assegna il titolo maschile Elite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dei Mondiali di Ciclocross 2024. A Tabor (Repubblica Ceca) tutto pronto per il gran finale che prevede come portata principale la prova elitè maschile. Favorito d’obbligo l’olandese Mathieu van der Poel, che vuole mettere il punto esclamativo su una stagione fenomenale. Il corridore del Team Alpecin ha infatti trionfato in 12 delle 13 gare a cui ha preso parte, trovando 5 successi su 6 in Coppa del Mondo.

Principali insidie per l’olandese non saranno come di consueto i colleghi e rivali di sempre che portano il nome del belga Wout van Aert e del britannico Thomas Pidcock. Entrambi hanno preferito concentrarsi sulla preparazione all’estenuante stagione su strada. Difficile scorgere qualcuno che possa impensierire van der Poel, ma ci proveranno gli specialisti belgi Eli Iserbyt e Michael Vanthourenhout, ed i connazionali Lar van der Haar e Pim Ronhaar.

Per quel che riguarda i colori azzurri l’Italia si affiderà a Gioele Bertolini e Filippo Fontana, con la speranza di riuscire a strappare un posto nella top 15. Possibili outsiders per il podio sul difficile ed insidioso tracciato ceco il belga Thibout Nys. lo svizzero Kevin Kuhn, il britannico Cameron Mason ed infine da tener d’occhio i padroni di casa Michael Boros e Zdenek Stybar.

La prova elitè maschile dei Mondiali 2024 di ciclocross inizierà alle 14.35. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Raisport ed Eurosport, ed in streaming su Raiplay, Eurosport.it e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento.

