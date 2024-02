LIVE Snowboardcross, Gudauri 2024 in DIRETTA: Moioli e Visintin cercano il riscatto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della gara-2 valida per la quarta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcros, in programma oggi in Georgia, precisamente a Gudauri.

Sarà una giornata all‘insegna del riscatto: tra i protagonisti ci sarà ovviamente anche Michela Moioli, motivata a raddrizzare il tiro dopo il quarto posto di ieri facendo perno sulle sue migliori caratteristiche. In particolar modo l’azzurra ha già dimostrato di saper uscire benissimo dal cancelletto, prendendo velocità nelle strutture iniziali, fattore che potrebbe aiutarla a superare la concorrenza agguerrita composta, tra le altre, da Eva Adamczykova, Chloe Trespeuch (vincitrice di gara-1) e Sophie Hedeger.

Situazione simile a quella di Omar Visintin, anche lui rimasto a bocca asciutta dopo aver chiuso la Big Final in quarta posizione. L’atleta nella giornata di ieri è sembrato particolarmente in confidenza nella parte centrale del tracciato, per cui sarà molto importante per lui non rimanere eccessivamente attardato nei primi metri. Diversi gli avversari di alto profilo, tra cui spiccano Eliòt Grondin (vincitore di gara-1), Alessandro Haemmerle, Cameron Bolton e Jacob Dusek, ieri fuori agli ottavi. Fari puntati poi su Tommaso Leoni, Matteo Menconi e Michele Godino.

OA Sport vi offre la diretta LIVE testuale delle prove maschili e femminili di snowboardcross previste quest’oggi a Gudauri, gara-2 valida per il quarto appuntamento stagionale della Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboardcross. Struttura dopo struttura, curva dopo curva, salto dopo salto. Per non perdervi davvero nulla. Si comincia alle 9:00. BUON DIVERTIMENTO!