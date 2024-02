LIVE Nuoto artistico, Mondiali 2024 in DIRETTA: attesa per Pedotti-Minisini nel duo misto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza giornata di gara del nuoto artistico all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar). Ieri è stato assegnato il primo titolo della kermesse iridata in corso nel singolo tecnico femminile e, quest’oggi, la posta in palio raddoppia: saranno due infatti le finali che verranno disputate nella giornata di oggi, con l’Italia che cerca i primi metalli nell’edizione qatariota.

Come si è visto già tra venerdì e sabato, anche nella giornata odierna saranno tre le prove che andranno in scena. Il programma di gara scatterà alle 7.30 con i preliminari del programma libero del singolo femminile. Per l’Italia scenderà in acqua nuovamente Susanna Pedotti che, dopo il nono posto conquistato nel tecnico, proverà a qualificarsi per l’atto conclusivo anche in questa gara.

Pedotti, successivamente, sarà impegnata in un’altra finale: dalle ore 18.00, la giovane azzurra farà coppia con Giorgio Minisini nell’ultimo atto del programma tecnico del duo misto. Dopo il secondo posto ottenuto in eliminatoria, i due azzurri sono candidati con credenziali al podio, in lotta presumibilmente per le posizioni di vertice con Cina e Spagna. Nel mezzo, ci sarà la finale della prova a squadre acrobatica, in cui vedremo ai nastri di partenza anche la compagine azzurra.

OA Sport vi offre la Diretta LIVE della terza giornata di gara del nuoto artistico all’edizione 2024 dei Mondiali degli sport acquatici di Doha (Qatar). Si parte alle 7.30 con i preliminari del programma libero del singolo femminile. Non perdetevi un’emozione con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!