LIVE Nuoto di fondo, 10 km Mondiali 2024 in DIRETTA: Acerenza a caccia di una medaglia e del pass olimpico

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda giornata dei Mondiali di nuoto di fondo 2024, in scena a Doha, Qatar. Dopo la 10 km femminile della giornata di ieri è il momento della gara maschile sulla medesima distanza. Così come avvenuto per le donne oltre alle medaglie ci saranno i pass per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Al via della 10 km maschile in acque libere saranno 79 atleti, di cui 2 italiani: Domenico Acerenza e Dario Verani. Il primo proverà a migliorare il risultato ottenuto a Fukuoka, dove ha terminato la gara in quarta posizione. L’azzurro andrà a caccia di una medaglia, ma soprattutto di un pass per i prossimi Giochi Olimpici: per qualificarsi alla prossima rassegna olimpica bisognerà tagliare il traguardo tra i primi 13 atleti che non hanno ancora strappato un pass.

Gli unici già certi del biglietto per Parigi sono i tre medagliati della gara di Fukuoka. In Giappone trionfò Florian Wellbrock, davanti a Kristof Rasovszky ed Oliver Klemet. Tutti e 3 gli atleti saranno al via di questa gara e di conseguenza saranno nel novero dei favoriti per la medaglia d’oro. Assente di lusso Gregorio Paltrinieri, il quale è già certo del pass per Parigi grazie al tempo messo a segno nei 1500 sl in vasca.

La 10 km maschile dei Mondiali di nuoto di fondo 2024 inizierà alle 08.30 italiana. La gara sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della 10 km maschile in acque libere a partire dalle 08.00 circa, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!