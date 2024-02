Calendario Mondiali ciclocross 2024 oggi: orari 4 febbraio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Terza e ultima giornata dei Mondiali di ciclocross 2024 a Tàbor (Repubblica Ceca). Dopo la giornata di ieri che ha visto trionfare Célia Gery tra le juniores al femminile, Tibor del Grosso tra gli under 23 al maschile e Fem van Empel nell’élite femminile, la domenica presenterà il piatto forte.

Piatto forte che sarà evidentemente la prova élite maschile che vedrà un unico grande favorito, ossia Mathieu van der Poel. L’olandese non troverà di fronte neanche la concorrenza di Wout van Aert e Tom Pidcock, di conseguenza potrà confermare il dominio mostrato durante la Coppa del Mondo. Al via ci saranno fra gli azzurri Gioele Bertolini, Filippo Fontana, Antonio Folcarelli.

Una giornata che vedrà anche diversi italiani al via nelle altre categorie: nella prova juniores gli azzurri avranno ambizioni in particolare con Stefano Viezzi e oltre a lui saranno al via Mattia Gagliardoni, Mattia Agostinacchio, Lorenzo De Longhi, Christian Fantini, Ettore Fabbro. Tra le under 23 femminili saranno presenti invece Valentina Corvi, Lucia Bramati, Carlotta Borello, Giada Borghesi, Federica Venturelli.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara oggi domenica 4 febbraio ai Mondiali 2024 di ciclocross. La prova élite maschile sarà disponibile su Eurosport 2 per gli abbonati e su Rai Play 3 gratis, mentre le altre saranno in streaming su Eurosport.it e Discovery Plus.

CALENDARIO MONDIALI CICLOCROSS 2024 OGGI

Domenica 4 febbraio

11.05 Prova junior maschile – diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it (per gli abbonati)

12.35 Prova under 23 femminile – diretta streaming su Discovery Plus ed eurosport.it (per gli abbonati)

14.35 Prova élite maschile – diretta tv su Eurosport 2, diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it, DAZN, Sky Go e NOW (per gli abbonati) e Rai Play 3 (gratis)

PROGRAMMA MONDIALI CICLOCROSS 2024 OGGI: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 per la prova élite maschile

Diretta streaming: Discovery Plus ed eurosport.it (per gli abbonati, per tutte le prove); DAZN, Sky Go e NOW (per gli abbonati, per la prova élite femminile);Rai Play 3 (gratis) per élite maschile

ITALIANI IN GARA OGGI MONDIALI CICLOCROSS 202 4

11.05 Prova junior maschile – Stefano Viezzi, Mattia Gagliardoni, Mattia Agostinacchio, Lorenzo De Longhi, Christian Fantini, Ettore Fabbro

12.35 Prova under 23 femminile – Valentina Corvi, Lucia Bramati, Carlotta Borello, Giada Borghesi, Federica Venturelli

14.35 Prova élite maschile – Gioele Bertolini, Filippo Fontana, Antonio Folcarelli