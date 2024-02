LIVE Tuffi, Mondiali 2024 in DIRETTA: Tocci-Marsaglia si giocano la qualificazione olimpica nel sincro 3 metri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata del Mondiale di tuffi 2024, in scena a Doha, Qatar. Si torna a competere nell’Hamad Aquatic Centre con le fasi preliminari dei tuffi dalla piattaforma femminile e la finale dei 3 metri sincronizzati maschili, gara che metterà in palio dei pass per i Giochi Olimpici di Parigi.

Si parte alle 08.00 italiane con il primo turno dei tuffi da 10 metri, piattaforma, femminili. In gara ci saranno 46 atlete totali. Saranno due le azzurre in gara: Sarah Jodoin Di Maria e Maia Biginelli. Per loro l’obiettivo è quello di riconfermare, almeno, quanto fatto a Fukuoka lo scorso anno: nell’ultima rassegna continentale le italiane si sono qualificate alla seconda fase, terminando però rispettivamente sedicesima e diciottesima.

Grande attesa per la finale dei 3 metri sincro maschile, unica gara odierna ad assegnare medaglie e pass olimpici. Al via di questa gara saranno 27 nazioni, tra cui una coppia italiana composta da Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Il duo azzurro parte con l’obiettivo di conquistare la qualificazione per i prossimi Giochi Olimpici. Per ottenerla bisognerà classificarsi nelle prime 4 nazionali senza pass. Le uniche in possesso della qualificazione sono: Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e Francia.

La fase preliminare dei 10 metri dalla piattaforma inizierà alle 08.00 italiane, mentre la finale dei 3 metri sincro maschili scatterà alle 13.30. Sarà possibile seguire entrambi gli eventi su Rai Sport ed in streaming su Rai Play. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata dei Mondiali di tuffi 2024, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!