Sport in tv oggi (domenica 25 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi domenica 25 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incomincia la stagione dei motori con il GP di Australia per la Superbike. Gli sport invernali propongono il superG femminile in Val di Fassa e lo slalom maschile a Palisades Tahoe, il gigante di snowboard, i Mondiali di bob, la Coppa del Mondo di slittino, i Mondiali giovanili di biathlon, il salto con gli sci e lo sci freestyle. Abbuffata di ciclismo con UAE Tour, O Gran Camino, Drome Classic e Kuurne-Bruxelles-Kuurne.

L’Italia affronterà la Francia nel Sei Nazioni di rugby, mentre i Mondiali di beach soccer propongono l’attesa finale per il titolo. Consueto menu ricco con i vari campionati nazionali di calcio, volley, basket e il sontuoso panorama di calcio internazionale con anche Chelsea-Liverpool, finale della League Cup. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi domenica 25 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 25 febbraio

00.30 SUPERBIKE – GP Australia, warm-up (non è prevista diretta tv/streaming)

03.00 SUPERBIKE – GP Australia, Superpole Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

04.00 TENNIS – ATP 250 Los Cabos, finale: Thompson-Ruud (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

06.00 SUPERBIKE – GP Australia, gara-2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

06.00 VELA – SailGP a Sydney (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, canale YouTube di SailGP)

07.00 GOLF (DP World Tour) – Magical Kenya Open, quarto giro (diretta tv su Sky Sport Uno dalle ore 10.00 fino alle ore 12.00, Sky Sport Golf dalle ore 10.00 fino alle ore 15.00; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 10.00)

07.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile/femminile, gare a squadre (non è prevista diretta tv/streaming)

08.30 BIATHLON (Mondiali juniores) – Individuale maschile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Eurovision Sports)

09.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Gigante parallelo maschile/femminile a Krynica, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

09.15 BOB (Mondiali) – Monobob femminile a Winterberg, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

09.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Singolo maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

09.30 CICLISMO – UAE Tour, settima tappa: Al Ain Bait Mohammed Bin Khalifa-Jebel Hafeet (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 11.50)

09.30 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in Val Martello (diretta streaming sul canale YouTube di ISMF)

10.50 CICLISMO – O Gran Camino, quarta tappa: Ponteareas-Tui (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 13.30)

11.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – SuperG femminile in Val di Fassa (diretta tv su Rai 2, Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

11.30 CICLISMO – Drome Classic (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 14.00)

12.00 BIATHLON (Mondiali juniores) – Individuale femminile a Otepaeae (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Eurovision Sports)

12.00 TENNISTAVOLO (Mondiali a squadre) – Finale maschile (diretta streaming sul canale YouTube di WTT)

12.05 CICLISMO – Kuurne-Bruxelles-Kuurne (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.00, RaiSportHD dalle ore 14.30; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.00, Rai Play dalle ore 14.30)

12.15 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Reiteralm (diretta tv su Eurosport 1, RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 CALCIO (Serie A) – Juventus-Frosinone (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

12.30 TRIATHLON (World Series) – Staffetta mista a Napier (diretta streaming su Triathlon Tv)

12.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, qualificazione (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 CICLISMO FEMMINILE – Omloop van het Hageland (non è prevista diretta tv/streaming)

13.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Monaco (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

13.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Gigante parallelo maschile/femminile a Krynica, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play 2, Eurosport.it, Discovery+)

13.15 BOB (Mondiali) – Bob a 2 maschile a Winterberg, terza e quarta manche (diretta streaming sul canale YouTube di IBSF)

13.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint singolo femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

13.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach, fase finale (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Cadice-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Renate (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Virtus Entella-Fermana (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Olbia-Gubbio (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Serie C) – Messina-Picerno (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo) – Finali a Cottbus (diretta streaming su Rai Play 3)

14.00 SNOOKER – The Players Championship, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

14.15 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint doppio maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

14.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Sheffield United (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Due partite: Almere City-Feyenoord, Twente-Eagles (diretta streaming su Mola Tv)

14.30 RUGBY FEMMINILE (Serie A) – Colorno-Villorba (diretta streaming su DAZN)

14.30 VOLO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS235 maschile a Oberstdorf, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

14.45 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint doppio femminile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

15.00 CALCIO (Serie A) – Cagliari-Napoli (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie C) – Cesena-Pineto (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Tre partite: Le Havre-Reims, Nizza-Clermont, Tolosa-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 GOLF (PGA Tour) – Mexico Open, quarto giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 23.00; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+ dalle ore 19.00; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 23.00)

15.00 BEACH SOCCER (Mondiali, finale per il terzo posto) – Iran-Bielorussia (diretta streaming su Fifa+)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Wolfsburg (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 SLITTINO (Coppa del Mondo) – Sprint singolo maschile a Sigulda (diretta streaming sul canale YouTube di FIL Luge)

16.00 CALCIO (EFL Cup inglese, finale) – Chelsea-Liverpool (diretta streaming su DAZN)

16.00 CALCIO (Serie C) – Vicenza-Triestina (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW)

16.00 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Piacenza (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

16.00 RUGBY (Sei Nazioni) – Francia-Italia (diretta tv su Sky Sport Uno, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

16.00 VOLO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS235 maschile a Oberstdorf (diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Betis Siviglia-Athletic Bilbao (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Modena-Spezia (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

16.15 CALCIO (Serie C) – Novara-Mantova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Serie C) – Perugia-Juventus Next Gen (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.30 BEACH SOCCER (Mondiali, finale) – Italia-Brasile (diretta streaming su Rai Play 2, Fifa+)

16.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – AZ Alkmaar-Ajax (diretta streaming su Mola Tv)

17.00 VOLLEY (Superlega) – Taranto-Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.00 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Conegliano-Bergamo, Trento-Chieri, Busto Arsizio-Firenze (diretta streaming su Volleyball World Tv)

17.05 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-Rennes (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Borussia Dortmund-Hoffenheim (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 CALCIO (Serie A) – Lecce-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 BASKET (Qualificazioni Europei) – Ungheria-Italia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Tre partite: Virtus Bologna-San Martino, San Giovanni-Battipaglia, Venezia-Faenza (diretta streaming su LBF)

18.00 VOLLEY (Superlega) – Tre partite: Cisterna-Verona, Modena-Catania, Perugia-Trento (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.15 CALCIO A 5 (Serie A) – Cosenza-Napoli (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW, Futsal Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Las Palmas-Osasuna (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Serie C) – Fiorenzuola-Virtus Verona (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Casertana-Brindisi (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Monterosi Tuscia-Avellino (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Potenza-Giugliano (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Pinerolo-Milano (diretta tv su Sky Sport Uno; diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv)

19.00 CALCIO (Liga portoghese) – Due partite: Benfica-Portimonense, Gil Vicente-Porto (diretta streaming su DAZN)

19.00 BASKET (NBA) – Philadelphia 76ers-Milwaukee Bucks (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Palisades Tahoe, prima manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – New Jersey Devils-Tampa Bay Lightning (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Augsburg-Friburgo (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – The Players Championship, finale (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie A) – Milan-Atalanta (diretta streaming su DAZN)

20.45 CALCIO (Ligue 1 francese) – Marsiglia-Montpellier (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Carrarese-Sestri Levante (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Latina-Audace Cerignola (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Real Madrid-Siviglia (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – River Plate-Boca Juniors (diretta streaming su Mola Tv)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Rio Ave-Sporting Lisbona (diretta streaming su DAZN)

21.30 BASKET (NBA) – Phoenix Suns-Los Angeles Lakers (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, finale (diretta tv su Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

22.00 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Palisades Tahoe, seconda manche (diretta tv su RaiSportHD, Eurosport 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

23.00 BASKET (NBA) – Indiana Pacers-Dallas Mavericks (non è prevista diretta tv/streaming)

23.45 CALCIO (Copa de la Liga Profesional argentina) – Newells Old Boys-Rosario (diretta streaming su Mola Tv)