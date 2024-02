LIVE Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024 in DIRETTA: Jonathan Milan ci prova

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della Kuurne-Bruxelles-Kuurne 2024, corsa in linea in programma nelle Fiandre (Belgio), giunta alla sua 76ma edizione. Come da tradizione, quest’oggi si disputerà la seconda gara consecutiva dopo la Omloop Het Nieuwsblad che si terrà in terra fiamminga, nel weekend d’apertura della stagione delle Classiche del Nord.

Percorso che non presenta grosse novità rispetto alle precedenti versioni. Lungo i 196,4 km che i ciclisti dovranno affrontare nella giornata odierna, saranno tredici gli strappi che potranno mettere in difficoltà gli atleti. Oltre al Volkegemberg e al Lepelstraat, bisognerà tenere d’occhio soprattutto al Mont Saint Laurent, asperità situata a 85 km dalla fine che con la sua pendenza media del 7% potrebbe fare da spartiacque. Attenzione anche ai quattro tratti in pavé posti lungo il tracciato.

Tanti i nomi di spicco iscritti alla gara odierno. La stella è Wout Van Aert: il belga del Team Visma | Lease a Bike vorrà accendere sin da subito la sua stagione con un trionfo sulle strade di casa. Il classe 1994 dovrà vedersela soprattutto con Kasper Asgreen (Soudal-Quick Step) e Matej Mohoric (Bahrain-Victorious), principali antagonisti dell’argento mondiale in carica. Per l’Italia fari puntati su Jonathan Milan: il friulano della Lidl-Trek vorrà testarsi nuovamente in un contesto di gara complicato come quello odierno dopo la Omloop.

