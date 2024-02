LIVE Perugia-Trento, Superlega volley 2024 in DIRETTA: scontro diretto che profuma di finale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, match valido per la ventunesima giornata della Regular Season della SuperLega di volley maschile 2023-2024. I play-off sono sempre più vicini e la classifica, almeno per le prime due posizioni, è ormai ben delineata, quello odierno è ormai un grande classico del nostro Campionato e, secondo tanti addetti ai lavori, un vero e proprio antipasto di quella che potrebbe essere la finale scudetto.

Stagione leggermente al di sotto delle aspettative, almeno fino a questo momento, per Perugia, che in classifica occupa la seconda posizione con 47 punti, 15 vittorie e 5 sconfitte. Discorso opposto per Trento, che fino a questo momento ha incantato, non a caso Michieletto e compagni sono ampiamente primi e con 55 punti, frutto di 19 vittorie e 1 sconfitta, hanno di fatto già vinto la Regular Season. Queste due formazioni hanno avuto modo di sfidarsi “solo” due volte in questa stagione: nella prima uscita Perugia si è imposta in semifinale di Supercoppa Italiana (3-1), mentre nella seconda Trento ha avuto la meglio nella decima giornata di Campionato (3-1). Match per palati fini, lo spettacolo, nella bolgia del PalaEvangelisti, sarà assicurato, in campo campioni del calibro di Simone Giannelli, Wilfredo Leon, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, solo per citarne alcuni.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Perugia-Trento, match valido per la ventunesima giornata della Regular Season della SuperLega di volley maschile 2023-2024, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 18:00!