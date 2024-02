LIVE Francia-Italia, Sei Nazioni rugby 2024 in DIRETTA: azzurri a Parigi con tante novità

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2024 tra Francia ed Italia. A Lille gli azzurri provano ad impensierire i transalpini. Padroni di casa che fino a questo punto del torneo non hanno incantato, trovando la vittoria in Scozia ma con il minimo scarto. Dopo il buon esordio contro l’Inghilterra, l’Italia ha rimediato una roboante sconfitta in Irlanda e vorrà cambiare marcia contro i cugini d’oltralpe.

Il CT Gonzalo Quesada ha scelto per la prima linea Fischetti, Nicotera e Zilocchi, mentre in seconda linea spazio a Niccolò Cannone e Ruzza. Terza linea affidata a Favretto, Vintcent e capitan Lamaro, in mediana Page-Relo e Garbisi, con i centri che portano il nome di Mori e Brex. Infine il triangolo allargato vedrà alle ali Ioane e Menoncello, con il rientrante Capuozzo estremo. Dal canto suo Fabien Galthiè si affida all’esperienza di una squadra rodata, presentando le novità Tuilagi in seconda linea e Boudehent in terza.

LE FORMAZIONI

FRANCIA:

15 Thomas Ramos

14 Damian Penaud

13 Gael Fickou

12 Jonathan Danty

11 Louis Bielle-Biarrey

10 Matthieu Jalibert

9 Maxime Lucu

8 Francois Cros

7 Charles Ollivon

6 Paul Boudehent

5 Posolo Tuilagi

4 Cameron Woki

3 Uini Atonio

2 Peato Mauvaka

1 Cyril Baille.

In panchina: 16 Julien Marchand 17 Sebastien Taofifenua 18 Dorian Aldegheri 19 Romani Taofifenua 20 Alexandre Roumat 21 Estebann Abadie 22 Nolann Le Garrec 23 Yoram Moefana.

ITALIA:

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 17 caps)

14 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 14 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 32 caps)

12 Federico MORI (Bayonne, 15 caps)

11 Monty IOANE (Lione 27 caps)

10 Paolo GARBISI (Montpellier, 33 caps)

9 Martin PAGE-RELO (Lione, 5 caps)

8 Ross VINTCENT (Exeter, 1 cap)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 35 caps) – capitano

6 Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 51 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 38 caps)

3 Giosuè ZILOCCHI (Benetton Rugby, 18 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 20 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Zebre Parma, 38 caps)

A disposizione: 16 Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 19 caps), 17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 2 caps), 18 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 50 caps), 19 Matteo CANALI (Zebre Parma, esordiente), 20 Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 5 caps), 21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 19 caps), 22 Stephen VARNEY (Gloucester, 26 caps), 23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps).

La sfida tra Francia ed Italia inizierà alle 16.00. Sarà possibile seguire l’evento in diretta TV su Sky Sport e TV8, mentre in streaming su SkyGO e NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match. Buon divertimento e forza azzurri!