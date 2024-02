LIVE Italia-Brasile, Finale Mondiali beach soccer 2024 in DIRETTA: sfida ai maestri per il titolo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Brasile, finale dei Mondiali di beach soccer 2024. Sulla sabbia di Dubai, Emirati Arabi Uniti, la nazionale azzurra sfiderà i maestri di questo sport, i cinque volte campioni del mondo. La formazione di Emiliano Del Duca non vuole smettere di sognare proprio sul più bello, provando a vincere per la prima volta il Mondiale. Prima d’ora gli azzurri hanno raggiunto due volte l’ultimo atto in una rassegna iridata, ottenendo due sconfitte: contro il Brasile nel 2008 e contro il Portogallo nel 2019.

Per raggiungere questa finale l’Italia ha vinto il girone A, grazie alle vittorie su Stati Uniti d’America ed Egitto e la sconfitta ai rigori con gli Emirati Arabi Uniti. Nel tabellone ad eliminazione diretta gli azzurri hanno messo a segno due rimonte da 0-2: nei quarti di finale hanno rimontato Tahiti, vincendo con il punteggio finale di 5-2. In semifinale non sono bastati i tempi regolamentari, chiusi sul 3-3, per battere la Bielorussia. Nella mattanza dei rigori gli italiani si sono imposti per 5-4, grazie alla rete decisiva di capitan Zurlo.

In questi Mondiali il Brasile è ancora imbattuto. La formazione sudamericana però non ha ancora convinto pienamente, complice anche la sabbia estremamente pesante che ha condizionato la classe sopraffina dei giocatori verdeoro. Il Brasile ha vinto il proprio girone battendo Oman, Portogallo e Messico, con due vittorie ai supplementari. Nel tabellone ad eliminazione diretta i brasiliani hanno superato il Giappone 8-4 e l’Iran 3-2.

Italia-Brasile inizierà alle 16.30 e sarà visibile su Rai Sport ed in streaming su Rai Play.