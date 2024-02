LIVE Snowboard, PGS Krynica 2024 in DIRETTA: altra occasione per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale delle fasi finali del PGS di Krynica. In Polonia è tempo di gara-2 della sesta tappa valida per la Coppa del Mondo 2023/2024. Dopo il doppio podio colto ieri dall’eterno Roland Fischnaller e da Daniele Bagozza, gli azzurri vogliono confermarsi ai vertici anche nella gara domenicale.

Sarà sfida all’Austria di Andreas Prommegger e Fabian Obmann, che hanno sfidato i due azzurri nelle rispettive finali andate in scena sabato sulle nevi polacche. Occhi puntati sul leader di Coppa del Mondo Benjamin Karl. che in gara-1 si è fermato ai quarti di finale lasciando per strada punti pesanti. Il vantaggio dell’austriaco è però rassicurante, ma un altro passo falso potrebbe riaprire i giochi a vantaggio del connazionale Prommegger e degli azzurri.

Impegnati nelle qualificazioni anche Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Aaron March e Mirko Felicetti. Non bisogna abbassare la guardia neppure nelle qualificazioni che andranno in scena al mattino. In campo femminile la tedesca Ramona Theresia Hofmeister cerca la doppietta e dovrà guardarsi le spalle principalmente dalla svizzera Julie Zoigg e dall’austriaca Daniela Ulbing. Tra le fila azzurre speranze rivolte in Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti, Elisa Caffont ed Elisa Fava.

Le fasi finali di gara-2 del PGS di Krynica inizieranno alle 13.00. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su Eurosport.it e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta run per run della gara. Buon divertimento e forza azzurri!