LIVE Sci alpino, SuperG Val di Fassa 2024 in DIRETTA: la neve consentirà di gareggiare?

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Dopo la cancellazione della gara di ieri, c’è più speranza di poter scendere in pista oggi, anche se la neve caduta è tanta e gli organizzatori sono chiamati a fare un lavoro eccezionale.

La pista “La Volata” non vede l’ora di tornare ad ospitare il Circo Bianco, in quella che sarebbe la seconda volta nella storia dopo il debutto, convincente, di tre anni fa. Il meteo, costante di questa stagione, si è messo ancora di traverso, ma questa volta per troppa abbondanza di neve. Dopo aver alzato bandiera bianca ieri, e aver lavorato assiduamente tutta la giornata, oggi la Val di Fassa spera di poter svolgere la gara. Visto l’annuncio di Mikaela Shiffrin, che non sarà al via neanche a Kvitfjell settimana prossima ma tornerà solo ad Are, Lara Gut-Behrami ha la grande occasione per provare a mettere in atto l’allungo decisivo per quel che riguarda la Sfera di Cristallo. Con le cancellazioni che sfavoriscono le inseguitrici, la svizzera può sfregarsi le mani e mettere il sigillo su quella che sarebbe la seconda, assolutamente meritata, classifica generale vinta in carriera. L’elvetica ha dolci ricordi su questo pendio, con due vittorie in discesa e un secondo posto in superG nelle tre gare che si sono disputate.

Per la vittoria odierna in prima fila c’è anche l’Italia, con Federica Brignone e Marta Bassino su tutte. Il duo, reduce da un fine settimana di Crans Montana sfavillante, scalpita per poter aprire il cancelletto. La valdostana è l’unica vincitrice di specialità su “La Volata”, e in Svizzera è tornata quella di dicembre, quando non sbagliava mai e inanellava podi su podi in tre specialità. La piemontese finalmente si è sbloccata, ha vinto in discesa ed è salita sul podio in superG, dopo i primi due terzi di stagione passati navigando tra le difficoltà; con il miglioramento anche sui tratti più semplici, ora Bassino parte per salire sul podio dappertutto. Le due punte azzurre sono in piena lotta per la coppetta di specialità, e dovranno però fare i conti anche con una squadra austriaca assai in palla. Stephanie Venier e Cornelia Huetter su tutte, con la prima vincitrice del supergigante di settimana scorsa e la seconda che ha trovato una costanza invidiabile.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del SuperG della Val di Fassa, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino femminile. Compresa la gara odierna, mancano 9 appuntamenti alla fine della stagione. Dopo la cancellazione di ieri, oggi c’è più speranza per poter assistere ad una gara con tante protagoniste, e le italiane in corsa per podio e vittoria. Si parte alle 11.00, buon divertimento e buono sci a tutti!