LIVE Ungheria-Italia, Qualificazioni Europei basket in DIRETTA: trasferta ostica, assente Melli

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il il benvenuto alla diretta LIVE di Ungheria-Italia, match valevole per la seconda giornata delle Qualificazioni agli Europei di basket 2025. Gli Azzurri concludono la prima finestra del girone B sulla strada verso la rassegna continentale del prossimo anno con la trasferta in terra magiara, prima di concentrarsi poi a luglio sul PreOlimpico di Porto Rico che assegna un pass per l’Olimpiade di Parigi 2024.

I ragazzi del CT Gianmarco Pozzecco puntano al bis dopo il successo di pochi giorni fa a Pesaro contro la Turchia (87-80) con 17 punti di Nicolò Melli e 12 di Giampaolo Ricci. Il Capitano è stato autorizzato a lasciare il ritiro, con il compagno di squadra all’Olimpia Milano che ha presentato così attraverso il sito della FIP la sfida odierna: ” appiamo quanto sia importante questa gara per la qualificazione. L’Ungheria è una squadra ostica e temibile nel reparto esterni. Siamo concentrati su di noi perchè vogliamo allungare questo periodo positivo iniziato nello splendido clima di Pesaro. Il pubblico è stato straordinario. Quello che respiriamo all’interno del gruppo è esattamente quello che esprimiamo all’esterno. E’ tutto vero: stiamo bene insieme e si vede”.

L’Ungheria vuole fare bene di fronte al proprio pubblico cercando di cancellare il ko rimediato nel match di esordio contro l’Islanda (70-65), con la Nazionale magiara alla ricerca della terza qualificazione consecutiva ad EuroBasket. Tra gli uomini del coach Okorn anche diverse vecchie conoscenze del basket tricolore come Adam Hanga (campione d’Europa con il Real Madrid lo scorso anno ma con un trascorso alla Scandone Avellino), Zoltán Perl (ex Capo d’Orlando e Treviso), il naturalizzato Mikael Hopkins e David Vojvoda (Reggio Emilia).

Inizio del match previsto alla alla Savaria Arena di Szombathely (Ungheria) alle ore 18:00, con diretta TV disponibile su Sky Sport Arena (canale 204) e diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta LIVE di OA Sport!